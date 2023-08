La Chine détient une arme secrète qui peut tout dominer : un laser infini

Le pays asiatique détient la clé pour obtenir une arme imparable

Les rayons laser pourraient cesser d’être de la fiction | Image : Bing Image Creator

Les bombes atomiques et leurs réserves ont été pendant des années l’arme que tout le monde redoutait. Récemment, Bill Gates a prédit qu’une nouvelle bombe atomique terrible allait arriver, mais maintenant il semble que les choses ont changé car la Chine a averti qu’elle possède une arme clé qui pourra tout dominer à l’avenir.

Il s’agit ni plus ni moins d’un laser infini qui ne cesse jamais. Une démonstration tangible du pouvoir et de la capacité de recherche que possède le géant asiatique.

Le laser infini, la nouvelle arme de la Chine

Selon le site web Futurism, l’armée chinoise et l’Université nationale de technologie de défense ont réussi à créer un système de refroidissement qui permettrait aux lasers d’agir sans interruption. Il ne s’agit pas de n’importe quel laser, mais de lasers de grande puissance qui peuvent causer beaucoup de dégâts. En réalité, au fil des décennies, les rayons laser deviennent des armes de plus en plus puissantes.

De plus, ils sont généralement des armes assez bon marché avec une puissance croissante. C’est pourquoi, bien que cela puisse nous sembler futuriste, c’est quelque chose qui existe dans notre présent et notre passé, car le premier laser a été utilisé avec succès dès l’année 1960. Bien qu’il soit vrai qu’à ce jour, ces technologies n’avaient pas connu beaucoup de succès, elles avaient suscité beaucoup d’attentes en raison de leur attrait visuel. En réalité, c’est ainsi que les chercheurs les décrivaient dans le South China Morning Post.

Depuis l’invention du premier laser au rubis en 1960, les personnes ont été enthousiasmés par la transition de l’énergie cinétique à l’énergie laser pour la projection rapide d’énergie à la vitesse de la lumière, rêvant de rayons laser qui se transformaient en « rayons mortels » capables de tuer instantanément leurs cibles.

Jusqu’à présent, le problème était que les rayons laser étaient émis de manière très irrégulière car la structure se chauffait très rapidement et ne pouvait pas être maintenue pendant de longues périodes de temps. Cependant, maintenant, il sera possible de prolonger l’utilisation et la puissance, réalisant ainsi ce qui a été recherché pendant six décennies de recherche et de développement. Le nouveau système de refroidissement souffle du gaz à travers l’arme pour éliminer toute possibilité de chaleur résiduelle, ce qui permet d’émettre des rayons pendant de longues périodes de temps, voire de les « maintenir indéfiniment ».

China Military claims to have developed a laser which can fire indefinitely without distorting or losing power, by using gas cooling and advanced structures, according to the South China Morning Post. If true, this would give them a huge edge in anti-drone systems. pic.twitter.com/ryARzoAPfd — Derek Courson????‍☠️ (@DerektheCleric) Aout 13, 2023

Cependant, il s’agit d’une arme encore assez compliquée à utiliser. Pour commencer, le moindre mouvement peut dévier l’attaque vers un autre endroit, ce qui peut causer des problèmes. De plus, cela crée également une zone de turbulences aux points où le rayon passe. Cela pose certains problèmes qui n’ont pas encore été résolus. Cependant, l’intérêt que peuvent avoir actuellement ce type d’armes est de les utiliser contre des véhicules sans pilote, tels que des drones ou d’autres types d’armes utilisées dans la guerre moderne.

Quoi qu’il en soit, en Chine, on utilise depuis plusieurs années déjà des rayons laser pour des missions quotidiennes qui n’ont rien à voir avec la guerre. Par exemple, il est utilisé pour tailler des arbres.

Chinese workers use laser guns to trim trees. Technologies that not so long ago were considered science fiction. Now imagine what’s hidden from us⁉️⁉️

???? pic.twitter.com/xP7OmoJht1 — Freedm2all (@zelc88) Aout 11, 2023

En résumé, on pourrait dire que :

Les armes laser n’avaient pas été très utiles jusqu’à présent.

La Chine a développé une arme laser capable de tirer indéfiniment car elle a réussi à empêcher les lasers de chauffer.

Cette arme pourrait être très puissante à l’avenir, bien qu’il faille actuellement résoudre d’autres problèmes liés à la technologie laser.



