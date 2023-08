Une tablette de la taille d’un ordinateur, un téléphone portable flexible spectaculaire et le bracelet intelligent le plus haut de gamme du marché : Résumé de la grande journée de Xiaomi lors de son événement.

Justo ayer, Xiaomi a organisé son événement annuel tant attendu prévu pour le 14 août, avec une keynote du PDG et fondateur de la société, Lei Jun, dans laquelle il a souligné l’état florissant de Xiaomi et la richesse d’un écosystème qui ne cesse de se consolider et de croître – en 2024, on attend la sortie de la Xiaomi Car, la première voiture intelligente d’une entreprise qui a commencé en produisant des smartphones.

Et croître indique prendre des risques et être les premiers à lancer des produits différenciés sur le marché. Et c’est ce que les appareils que nous avons vus apparaître lors de l’événement Xiaomi ont en commun, chacun apportant des nouveautés et prenant des risques pour offrir quelque chose de différent.

Xiaomi Pad 6 Max

Rumeur depuis des mois, le Xiaomi Pad 6 Max avait déjà été révélé seulement 48 heures auparavant, mais nous ne connaissions pas toutes les caractéristiques et nous voulions confirmer certaines choses, comme le fait que le « MAX » dans son nom vient de son écran énorme, ainsi que de la quantité de mémoire RAM et de stockage ROM dont il dispose dans sa version haut de gamme.

En tant que grande sœur des tablettes Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro, la Xiaomi Pad 6 Max arbore le même design que ses sœurs, mais avec des améliorations par rapport au modèle Pro, avec notamment un écran de 14 pouces qui dépasse la limite des tablettes pour s’approcher directement des ordinateurs portables. En plus de cela, elle est équipée d’un puissant processeur, de 8 haut-parleurs Dolby Atmos et est disponible avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To d’espace de stockage.

Vous trouverez ci-dessous la fiche complète, le prix et les caractéristiques de la super tablette de Xiaomi :

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Dépassant en taille la Band 7 Pro, la Smart Band 8 Pro de Xiaomi est une autre déclaration d’intention de la société, car son nouveau wearable va encore plus loin pour brouiller la frontière entre les bracelets intelligents et les montres intelligentes, car c’est exactement ça : une montre connectée déguisée en bracelet, tant au niveau du design, des fonctionnalités que du prix.

Avec plus de 150 modes sportifs et différentes cadrans, la Smart Band 8 Pro intègre à nouveau des systèmes GPS, des capteurs de fréquence cardiaque, de niveau d’oxygène dans le sang et permet même de voir et d’enregistrer en temps réel la carte de l’itinéraire que vous effectuez. Et son écran de 1,74 pouces est le plus grand jamais monté sur un bracelet intelligent sans aucun doute.

Vous trouverez ci-dessous la fiche complète, le prix et les caractéristiques du bracelet connecté haut de gamme de Xiaomi :

Xiaomi MIX Fold 3

Bien que le marché des smartphones pliables soit encore une technologie un peu éloignée de l’adoption massive par le marché, Xiaomi est l’une des entreprises qui fait le plus d’efforts dans ce domaine. Et son Xiaomi MIX Fold 3, auquel il a consacré une bonne partie de l’événement, est un monstre flexible sans aucun doute, avec des éléments haut de gamme dans tous les aspects.

Avec un écran Full HD+ normal de 6,5 pouces lorsque le téléphone est fermé, et un écran AMOLED de 8,02 pouces lorsque le panneau est déployé, le MIX Fold 3 dispose du processeur le plus puissant de Qualcomm cette année, d’un ensemble de caméras haut de gamme et de tous les détails d’un terminal de luxe, mais à un prix bien inférieur à celui des terminaux pliables d’autres marques.

Vous trouverez ci-dessous la fiche complète, le prix et les caractéristiques du nouveau smartphone haut de gamme pliable de Xiaomi :

