Algolaser Alpha 22W Graveur Laser : La Machine Ultime de Découpe

Les graveurs laser sont déjà presque aussi populaires que les imprimantes 3D pour un usage domestique. Après tout, ce sont des machines assez polyvalentes, capables non seulement de graver avec précision, mais aussi de couper avec précision. De plus, les modèles modernes sont déjà à un niveau semi-professionnel, avec des fonctionnalités et des avantages désormais accessibles à tous. Il est donc logique que leur popularité augmente avec une meilleure accessibilité économique. Et le nouveau modèle Algolaser Alpha 22W tentera d’établir de nouvelles normes pour les dispositifs plus puissants destinés aux utilisateurs avancés.

L’Algolaser Alpha 22W Laser Engraver aspire à être la machine de gravure la plus puissante de 22 W, grâce à la technologie COS de deuxième génération avancée. Cela donne une taille de tache 40% plus petite, et donc une meilleure précision et des détails. Vous pouvez également enrichir votre œuvre d’art avec plus de 500 nuances de couleur, grâce à l’oxydation des matériaux en acier inoxydable pendant la gravure. La capacité de découpe est également remarquable pour ce modèle. En une passe, vous pouvez couper des matériaux tels que du pin de 30 mm, de l’acrylique noir de 10 mm ou de l’acier inoxydable de 0,1 mm. Et avec plusieurs passes, vous pouvez même couper des choses comme du MDF de 12 mm ou du chêne blanc de 20 mm.

Le nouveau graveur laser est également fourni avec des améliorations significatives au niveau de la carte mère et du firmware pour de meilleures performances et une plus grande vitesse. Le processeur double cœur apporte un énorme boost de performances et les options de mémoire étendues (8 Mo de RAM, 8 Mo de stockage, carte SD intégrée de 32 Go) sont également très intéressantes. La vitesse de gravure est une autre bonne surprise, avec une vitesse allant jusqu’à 400 mm/s, soit 24 000 mm/min. La pompe à air intelligente AlgoLaser Plug & Play contribuera également énormément aux performances et vous pouvez la contrôler directement via le logiciel. Mais ce n’est vraiment que la partie visible de l’iceberg pour toutes les caractéristiques disponibles.

Et cela peut être encore mieux avec une belle offre promotionnelle en prime. Car du 14 août à 8h au 14 septembre à 7h59, heure UTC, vous pouvez obtenir l’Algolaser Alpha 22W Laser Engraver pour seulement 799 $. Les 10 premières commandes recevront même une licence LightBurn d’un an et un panneau nid d’abeille de 400*400 mm d’une offre de 139.99 $ gratuitement. Et les commandes de la 11e à la 300e recevront au moins l’accessoire panneau nid d’abeille de 400x400mm d’une offre de 79.99 $. Disponible avec des options d’entrepôt dans l’UE/aux États-Unis, couvrant ainsi la majorité du monde.

À propos de la marque

Shenzhen Algo Technologies Co., Ltd. est une entreprise technologique innovante spécialisée dans les machines de gravure laser à usage commercial, fondée par Justin Tan, un célèbre expert de l’industrie des graveurs laser. Dédié à offrir des solutions innovantes de machines de gravure laser aux utilisateurs, Justin a constitué une équipe puissante et professionnelle pour poursuivre son travail pionnier dans l’industrie.

Algo possède actuellement 2 sites situés à Shenzhen et Changsha en Chine. Shenzhen sert de base de recherche et développement ainsi que de production, tandis qu’ils ont un centre de marketing à Changsha. La société dispose d’une équipe autonome de recherche et développement et d’une installation de production, ainsi que d’équipes expérimentées de vente et de marketing. Ils sont axés sur la satisfaction des besoins spécifiques des utilisateurs tout en offrant d’excellents services. L’objectif est de permettre aux petites entreprises et aux particuliers de compléter leurs revenus grâce à leurs machines de gravure laser professionnelles.

