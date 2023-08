Thomas Edison a créé une batterie il y a 113 ans qui peut maintenant révolutionner la technologie

Edison a la clé d’une batterie qui a maintenant attisé l’attention des experts.

Les voitures électriques pourraient être très différentes grâce à lui | Image : Wikipedia

Thomas Alva Edison est considéré par beaucoup comme un voleur d’idées puisqu’au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les inventeurs se sont consacrés à se voler mutuellement des brevets sans aucun scrupule. De cette façon, bon nombre de ses inventions n’étaient pas de lui, mais étaient plutôt des vols à d’autres, tout comme cela aurait sûrement été le cas pour lui à l’époque. Cependant, il y a une découverte en particulier qui pourrait changer les règles du jeu et qui concerne les batteries. Il y a plus de 100 ans, Edison utilisait une batterie capable de donner aux véhicules une autonomie de jusqu’à 1000 miles. Maintenant, il est possible que cette voie soit à nouveau explorée après plus d’un siècle.

De plus, cette découverte intervient à un moment très important pour le monde de l’énergie, car un béton capable de stocker de l’énergie a été créé, ce qui est très intéressant pour le secteur de la construction. Cependant, la découverte d’Edison était plus utile pour les voitures.

La batterie nickel-fer de Thomas Alva Edison

Ernst Waldemar Jungner fut le premier à créer une batterie nickel-fer. Cependant, c’est Edison qui s’est chargé de la perfectionner pour essayer de la commercialiser dans ses voitures électriques. En réalité, il l’a fait tester avec beaucoup de succès, car la voiture dans laquelle il se déplaçait avait ces caractéristiques. Tout présageait un bel avenir pour cette technologie, surtout si l’on considère qu’une personnalité aussi importante l’utilisait.

Edison faisant la promotion de la voiture électrique avec sa batterie « nouvelle » et son autonomie de 1 000 miles à l’époque, 1910. New York.???? pic.twitter.com/qPBq90GWD7 — Emilio Rodriguez (@emirodmen) 28 juin 2023

À l’époque, la technologie présentait quelques inconvénients qui ont conduit à son remplacement par les moteurs à combustion :

Elle était trop grande, bien plus grande qu’une batterie plomb-fer telle que celles qui étaient fabriquées à l’époque.

Elle était beaucoup plus chère à produire que les batteries au plomb de l’époque.

À cette époque, l'hydrogène était considéré comme dangereux pour la santé. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le problème est que les batteries nickel-fer émettent de l'hydrogène, ce qui a suscité de nombreuses interrogations.

. Rien n’est plus éloigné de la vérité. Le problème est que les batteries nickel-fer émettent de l’hydrogène, ce qui a suscité de nombreuses interrogations. La combustion commençait à avoir beaucoup de succès car elle était capable d’offrir une autonomie très décente par rapport aux voitures électriques de l’époque.

C’est pourquoi, bien qu’il ait été très proche de signer un brevet avec General Motors pour commercialiser une voiture électrique avec cette batterie, il est finalement resté lettre morte, comme le soulignent la BBC, et il n’a été utilisé que dans certains aspects ferroviaires.

Cependant, très récemment, cette batterie a été réétudiée dans les universités pour voir si elle a du potentiel dans la recherche et le développement actuels. Et tout semble indiquer que oui. Il se trouve que ces batteries ont un tremendous taux d’efficacité énergétique de 80-90%, ce qui leur confère un potentiel renouvelable incroyable.

Ainsi, cela pourrait être la manière d’éviter les batteries au lithium omniprésentes, qui sont moins efficaces et offrent moins d’autonomie. Il faudrait simplement trouver un moyen de les réduire en taille pour les rendre opérationnelles dans une voiture comme celles qui existent aujourd’hui. L’avenir dira si elles deviendront finalement une norme claire ou si, au contraire, elles tomberont à nouveau dans l’oubli comme cela s’est produit avec l’idée d’Edison. Il est également possible que si elles peuvent être réduites au minimum, elles pourraient également être utilisées dans les téléphones portables et que nous pourrions enfin conjurer la peur d’utiliser des astuces pour économiser de la batterie

