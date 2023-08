Grâce à iOS 17, les iPhone auront une fonction qui existe depuis des années sur Android

iOS 17 ajoutera l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs et qui existe depuis des années sur Android.

La date de sortie d’iOS 17 est imminente et une fois qu’il sera officiellement téléchargeable pour tout le monde, les utilisateurs pourront profiter de nouveautés dans l’application Messages, d’un correcteur automatique amélioré, de NameDrop pour envoyer ses coordonnées en rapprochant simplement deux iPhone, et bien plus encore. De plus, iOS 17 apporte plusieurs des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs, dont une qui existe sur Android depuis plusieurs années.

En effet, si vous êtes de ceux qui passent fréquemment d’Android à iOS, vous saurez qu’il est impossible de configurer une deuxième minuterie pendant qu’une autre est active, de manière native. Cela va changer complètement avec la sortie d’iOS 17, car il permettra d’avoir plusieurs minuteries en même temps, qui fonctionneront comme une activité en direct sur l’écran verrouillé et l’Île Dynamique.

iOS 17 permettra d’avoir plusieurs minuteries actives en même temps

La possibilité d’avoir plusieurs minuteries actives en même temps est une demande des utilisateurs d’iOS depuis des années. Des forums comme Reddit ont toujours été remplis de cette demande, que Craig Federighi a bien fait de mentionner lors de la présentation d’iOS 17 lors de la dernière WWDC 23.

Cependant, la façon de régler une minuterie n’a pas été modifiée, elle reste la même qu’actuellement. Il suffit d’ouvrir l’application Horloge et d’aller dans la section des minuteries pour régler le temps et en démarrer une nouvelle. La différence est que d’autres minuteries pourront être configurées pendant qu’une ou plusieurs sont actives. Dans ce cas, il suffira de cliquer sur le bouton + dans le coin supérieur droit.

C’est l’une des façons de mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité, mais l’assistant de l’iPhone peut également être d’une grande aide à cet égard. En effet, Siri est très doué pour effectuer des tâches propres à l’iPhone, telles que démarrer des minuteries ou activer/désactiver des paramètres du téléphone lui-même.

De plus, cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 comporte d’autres subtilités. Toutes les minuteries activées apparaîtront comme des activités en direct sur l’écran de verrouillage et seront interactives. Pour l’instant, dans iOS 16, en touchant une activité en direct sur l’écran de verrouillage, l’application s’ouvre mais il n’est pas possible d’interagir avec elle.

Comme nous vous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, iOS 17 n’est pas une grande révolution en termes de fonctionnalités, mais il apporte de petits détails comme celui-ci qui améliorent l’expérience des utilisateurs. N’oubliez pas que la version officielle sera lancée le mois prochain, mais que la version bêta publique est déjà disponible.

