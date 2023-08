Les téléphones Android les plus vendus en Chine et au Japon ne dépassent pas 100 euros

Les smartphones Android bon marché remportent un franc succès au pays du soleil levant.

Les téléphones abordables restent très recherchés par les utilisateurs à la recherche de spécifications basiques sur leur téléphone

Le marché des smartphones connaît une évolution assez atypique par rapport à ce qu’il était habituellement il y a quelques années. Plusieurs trimestres de récession ont entraîné l’apparition de tendances inédites dans plusieurs régions. C’est notamment le cas de la Chine et du Japon, où les smartphones Android les plus vendus d’ici avril 2023 sont deux téléphones mobiles coûtant moins de 100 euros en conversion.

Apple concentre les utilisateurs sur ses rares modèles

Comme nous pouvons le constater dans les données partagées par Counterpoint, la Chine et le Japon ont cette particularité surprenante, avec un smartphone Android d’entrée de gamme qui se retrouve en tête des ventes d’appareils avec l’écosystème Google dans ces pays. En effet, dans les deux pays, la célèbre pomme d’Apple occupe les quatre premières places, reléguant dans les deux cas le premier smartphone Android de la liste à la cinquième place.

En Chine, le marché est disputé et, bien que quatre iPhones dominent les ventes, ils représentent seulement 15% du total, suivis de près par 3% de l’Oppo A58. Dans le cas du Japon, les quatre premières places d’Apple sont plus marquées, car elles représentent 49% des ventes, suivies de près par 5% du FCNT Arrows We, le smartphone Android le plus vendu dans le pays.

Si nous examinons les statistiques de la Chine et du Japon, nous pouvons également constater que l’iPhone est la marque qui domine les ventes haut de gamme dans ces pays. Il y a peu de dispositifs iOS sur le marché, mais comme ils sont peu nombreux, ils concentrent également un plus grand nombre de ventes sur un très petit nombre de modèles. En revanche, Android, beaucoup plus fragmenté, permet à des smartphones abordables comme l’Oppo A58 en Chine ou le FCNT Arrows We au Japon de remporter les ventes parmi les smartphones Android.

Chaque marché a ses particularités

Nous pouvons également constater comment en Europe et en Amérique du Nord, que ce soit au Royaume-Unis, en Allemagne et en France ou aux États-Unis, les ventes sont dominées par Apple et Samsung, bien qu’au Royaume-Unis, Samsung le fasse avec des modèles bon marché et non avec ses modèles haut de gamme. En Inde, en revanche, en tant que pays émergent, le smartphone le plus vendu est le milieu de gamme OnePlus Nord CE 3 Lite, et en Corée du Sud, Samsung domine devant Apple.

Cela montre deux tendances claires sur le marché actuel des smartphones, malgré la récession du marché. La première d’entre elles est que les pays émergents continuent de connaître une forte demande de smartphones bon marché, tandis que dans les pays développés, les utilisateurs sont de plus en plus enclins à acheter des smartphones haut de gamme des grandes marques. Il existe de nombreux facteurs internationaux qui influencent ces changements, mais il faudra voir comment évolue cette situation atypique après huit trimestres consécutifs de baisse.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :