Meilleurs smartphones à moins de 150 $ – Août 2023

Vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour avoir un bon smartphone. En réalité, il existe de nombreuses options qui coûtent moins de 150 $ et fonctionnent bien. Voici ce que nous pensons être les meilleurs smartphones dans cette gamme de prix !

Les meilleurs smartphones à moins de 150 $

1. POCO M5

Si vous cherchez un téléphone à la fois bon marché et rapide, vous voudrez peut-être jeter un œil au POCO M5. Le smartphone est équipé du processeur MediaTek Helio G95, qui est très impressionnant, ainsi que de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Le téléphone dispose d’un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et une encoche qui contient un appareil photo selfie de 5 MP. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 50 MP, ainsi qu’un appareil photo macro de 2 MP et un appareil photo de profondeur de 2 MP.

Le POCO M5 est doté d’une grande batterie de 5000 mAh qui peut être rapidement chargée avec une charge rapide de 18W. Les autres fonctionnalités comprennent le NFC, une prise audio jack 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

2. POCO M5S

Ensuite, nous avons le POCO M5S, le frère moins puissant mais riche en fonctionnalités du M5. Le smartphone abordable fonctionne avec le processeur MediaTek Helio G95, qui est très puissant et peut gérer les jeux et le multitâche. Il a 4 Go ou 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, extensible avec une carte microSD.

Le smartphone offre un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec une encoche pour l’appareil photo selfie de 13 MP. Il dispose également d’un système de caméra arrière quad composé d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP, d’un appareil photo macro de 2 MP et d’un appareil photo de profondeur de 2 MP.

Le POCO M5S dispose d’une grande batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 33W, permettant de remplir le téléphone en moins d’une heure. Les autres fonctionnalités du POCO M5S incluent le NFC, un émetteur infrarouge, des haut-parleurs doubles et une prise audio jack 3,5 mm.

3. Redmi Note 12 4G

Le Redmi Note 12 4G est une autre excellente option pour ceux qui veulent un smartphone puissant pour moins de 150 $. Le smartphone est équipé du puissant processeur Snapdragon 685, qui fonctionne bien avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage.

Le téléphone dispose également d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse tactile de 240 Hz.

Le Note 12 4G propose ensuite un excellent système de caméra, avec un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo ultra grand angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP.

Enfin, le smartphone dispose d’une énorme batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 33W. Il dispose également du NFC, d’une prise casque 3,5 mm et d’un émetteur infrarouge.

4. realme C53

Ensuite, nous avons le realme C53 récemment lancé. Le téléphone realme est équipé du processeur Unisoc Tiger T612, qui est une puce décente pour cette gamme de prix. Il dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Le téléphone est doté d’un grand écran de 6,74 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Quant à la photographie, l’appareil possède deux caméras à l’arrière, un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo de profondeur de 2 MP. La caméra avant est un appareil photo de 8 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Le realme C53 dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 33W. Les autres fonctionnalités comprennent un scanner d’empreintes digitales et une prise audio jack 3,5 mm.

5. Cubot Note 50

Enfin, un autre smartphone que vous voudrez peut-être considérer dans cette gamme de prix est le Cubot Note 50. Le téléphone Cubot dispose d’un processeur Unisoc Tiger T606, ainsi que de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Le téléphone est doté d’un écran IPS LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et une encoche qui abrite un appareil photo selfie de 8 MP. À l’arrière, il dispose d’une configuration de double caméra, avec un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo macro de 2 MP.

Le Cubot Note 50 dispose d’une batterie plus grande que celle du téléphone Ulefone, avec une capacité de 5200 mAh qui prend en charge la charge rapide de 18W. Les autres fonctionnalités incluent le NFC, l’émetteur infrarouge, les haut-parleurs doubles et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

