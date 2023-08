La caméra des Galaxy S24 Ultra résoudra l’un des points faibles des téléphones Samsung.

Samsung prépare toute une révolution pour les caméras de ses Samsung Galaxy S24, qui résoudra également le problème des photos peu définies et nettes avec zoom.

Le Samsung Galaxy S24 apportera d’importantes nouveautés à l’appareil photo.

Nous vivons encore à l’ère des Samsung Galaxy S23. Nous avons bien compris que cette famille d’appareils est tout simplement excellente, tant dans notre analyse du modèle de base que dans celle de la version Ultra. Les Coréens ont créé de grands appareils pour le haut de gamme cette année.

Et malgré cela, l’industrie continue d’avancer et nous recevons des rumeurs sur ce que sera la famille Galaxy S24. Nous savons qu’ils sont en développement depuis le mois de juin dernier, nous savons qu’ils auront une nouvelle technologie de batterie et que tout le monde n’aura pas de processeur Exynos. Et maintenant, nous avons une nouvelle rumeur à ajouter à la liste.

Selon ce qui a été publié sur Android Authority, Samsung prévoit des nouveautés intéressantes pour les caméras de son modèle phare, qui viendraient résoudre l’un de ses points faibles une fois pour toutes.

Les Galaxy S24 Ultra auront enfin un zoom qui en vaut la peine

Cette nouvelle est basée sur le fait qu’une fuite la semaine dernière affirmait que les Galaxy S24 Ultra recevraient un capteur téléobjectif de 50 MP et un zoom optique 3x. La fuite provenait d’Ice Universe, qui a de nouveaux détails sur la façon dont cet appareil photo sera.

Apparemment, ce capteur téléobjectif aura des pixels de 0,7 micron et des dimensions de 1/2,52 pouces, légèrement plus grands que ceux du Pixel 7 Pro. Et pourtant, il reste plus petit que ceux des principaux appareils photo des Galaxy S23, mais il semble que les 50 MP du nouveau capteur seront pleinement exploités.

Ice Universe affirme que, pour une fois, Samsung offrira des zooms de bonne qualité entre 5 et 7 augmentations, un domaine où une grande partie de la concurrence avait pris de l’avance sur les Coréens. Si cela s’avère vrai, le point faible des caméras Samsung haut de gamme serait enfin résolu.

Jusqu’à présent, le zoom des caméras Samsung nous donnait des résultats peu définis et pas du tout optimaux, notamment si nous les comparons aux capacités des Google Pixel 7 Pro. On s’attend à ce que le nouveau capteur téléobjectif qui devrait arriver sur le Galaxy S24 corrige enfin ce problème.

