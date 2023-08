Le climatiseur le plus puissant de Xiaomi est un prodige portable capable de refroidir toute votre maison sans installation.

Dans le monde de la climatisation, il existe de nombreux chiffres à prendre en compte. Les mètres carrés de la pièce que vous souhaitez refroidir, les frigories de l’appareil que vous voulez acheter, la consommation d’énergie de chaque appareil… même des concepts tels que « inverter » font désormais partie de notre quotidien. Mais Xiaomi est là pour résoudre tout cela car il veut réduire tous les climatiseurs de notre maison à un seul. Un seul. Un pour toute la surface.

Comment a-t-il fait ? En présentant une climatisation qui serait difficile à croire si on ne la voyait pas de ses propres yeux. Et vous allez le voir ici. Il s’agit du Xiaomi Mijia 5-Ton et il est capable de prendre en charge à lui seul une superficie allant jusqu’à 80 mètres carrés. Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez lui confier toute votre maison et vous n’aurez plus besoin d’autres appareils de climatisation chez vous. Mais attention, ça ne s’arrête pas là. Vous n’avez même pas besoin de l’installer.

Une bête portable qui ne nécessite aucune installation

Comme nous l’avons dit, le Xiaomi Mijia 5-Ton peut gérer 80 mètres carrés sans l’aide de personne d’autre. Ce qui nécessiterait d’installer un climatiseur par pièce avec d’autres marques, Xiaomi le résout avec une seule machine qui se distingue non seulement par sa puissance, mais aussi par sa facilité d’utilisation. Parce que nous n’avons pas besoin de l’installer quelque part, non. Nous parlons d’une climatisation portable.

Cela indique que nous pouvons oublier de percer des murs, d’accrocher des splits ou toute autre installation que nous pourrions imaginer. C’est, en tous points, une climatisation centralisée que nous pouvons placer où nous le souhaitons. Nous parlons d’une puissance de 13 200 W, ce qui est loin d’être négligeable, et elle gère efficacement des espaces de 50 à 80 mètres carrés. Mais cela ne s’arrête pas là, bien sûr. Ce n’est pas seulement une climatisation, c’est aussi une pompe à chaleur. Avec une puissance de 17 250 W.

Si tout cela vous semble peu, nous vous informons également que nous pouvons le contrôler depuis notre téléphone portable, qu’il dispose d’un interprète de commandes vocales et qu’il peut être synchronisé avec d’autres appareils intelligents que nous avons chez nous, comme des thermostats, etc. Tout cela semble déjà assez complet, mais nous continuons, car ce Mijia 5-Ton de Xiaomi dispose d’un filtre pour lutter contre les champignons et est capable de détecter la densité bactériologique de la zone dans laquelle il est installé.

Il n’est pas bon marché, bien sûr. Nous parlons d’une climatisation avec une pompe à chaleur portable qui coûte 6 999 yuans à partir du 14 août de cette année 2023. Cela équivaut à environ 900 euros au taux de change et, pour le moment du moins, il ne peut être acheté qu’en Chine et en Russie. Nous garderons un œil dessus au cas où Xiaomi déciderait de le commercialiser dans d’autres marchés, car c’est sans aucun doute une merveille qui mérite d’être testée.

Source | Mijia Russie

