Plus de concurrence pour Apple : Android permettra de répondre aux appels sur plusieurs appareils autres que le téléphone

Google prépare sa propre version de la convergence d’Apple, encore à un stade précoce de développement.

La Continuité d’Android en action.

Vous vous souviendrez peut-être de notre article sur les raisons pour lesquelles les produits Apple sont si chers, dans lequel nous avons mentionné que cela est dû, entre autres raisons, au fait que les appareils Apple fonctionnent très bien ensemble. Cela est dû à une fonction appelée Continuité qui nous permet, entre autres choses, de répondre à un appel téléphonique depuis un iPad ou un Mac.

Dans cet article, j’ai déjà dit en tant qu’utilisateur de l’écosystème Apple que les avantages de cette convergence entre les appareils sont indéniables ; c’est l’une des principales raisons d’acheter leurs produits, mais aussi une raison de ne pas le faire.

J’ai déjà dit à d’autres occasions qu’il est dommage que Google n’offre pas des fonctionnalités similaires pour Android, car cela améliorerait considérablement l’expérience utilisateur (et si l’on parvient en plus à améliorer la fonctionnalité de l’application Link to Windows, ce serait encore mieux), mais pour le moment, cela pourrait bientôt changer.

Android est-il sur le point de réaliser une convergence qui fonctionne ?

Pour l’instant, il semble que seul Apple ait réussi à réaliser la convergence. De nombreux acteurs ont déjà essayé dans le passé : Ubuntu avec Ubuntu Touch (une excellente idée avec une exécution médiocre) et Windows avec Windows Phone (un excellent système d’exploitation mobile qui misait tout sur Microsoft et a été très pénalisé pour ne pas intégrer Google) ont essayé, avec de mauvais résultats. Google a mis de côté cette question pendant un certain temps.

Selon ce qui a été publié sur SAMMobile, le leaker Nail Sadykov a découvert un nouveau menu dans Android appelé Link your devices. Apparemment, ce menu contient les fonctionnalités qui assurent l’interconnectivité et la convergence entre les appareils.

Selon la fuite (qui est également accompagnée de l’image illustrant cet article), cette fonctionnalité permettra de passer d’un appareil à un autre pour répondre aux appels. Par exemple, répondre à un appel sur votre téléphone Android depuis une tablette. Pour le moment, c’est la seule fonction présente dans le menu.

Mishaal Rahmaan, un autre leaker connu, a déclaré que Google ajoutera également la fonctionnalité du point d’accès WiFi à cette fonctionnalité. L’idée est de pouvoir activer le point de connexion des données d’un téléphone Android depuis une tablette. On s’attend à ce que Google continue d’ajouter de plus en plus de fonctionnalités pour mettre Android au niveau où se trouve actuellement iOS.

Pour l’instant, aucune date n’a été fixée pour l’arrivée de cette fonctionnalité, mais étant donné qu’il ne reste plus beaucoup de temps avant le lancement d’Android 14 sur le marché, il semble logique de la voir faire ses débuts dans Android 15.

