La développeuse de Genshin Impact parle des accusations de plagiat envers Zelda: Breath of the Wild

À ce jour, il est clair qu’ils ne sont pas le même type de jeu, mais à l’époque, ce sujet a suscité beaucoup de controverse.

MiHoyo parle de l’impact des accusations de plagiat de Zelda: Breath of the Wild sur les développeurs de Genshin Impact

Aujourd’hui, Genshin Impact possède sa propre communauté de joueurs, une communauté solide qui a grandi grâce aux nouvelles mises à jour depuis sa sortie en 2020. Cependant (rappelez-vous que le jeu est actuellement disponible sur PlayStation, PC et mobiles), le titre de miHoYo a reçu de nombreuses critiques l’accusant de plagiat de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en raison de sa grande similitude esthétique et d’autres aspects avec le jeu acclamé de Nintendo.

Évidemment, avec le temps il est devenu clair que Genshin Impact était loin d’être un plagiat de Breath of the Wild, malgré son inspiration évidente dans certains aspects de sa proposition, mais ce moment a été très difficile pour le développeur et ses employés. Maintenant, à l’occasion du dernier Genshin Impact FES, le président de la société, Liu « Dawei » Wei, a souhaité aborder le sujet et parler de l’impact de ces accusations sur l’équipe de développement.

Plusieurs développeurs de Genshin Impact ont pleuré face aux accusations de plagiat de Breath of the Wild

Genshin Impact FES 2023 à Shanghai (version anglaise)

Le président de MiHoYo, Daiwei, est profondément ému et parle de ses réflexions sur Genshin Impact

Les déclarations de Wei ont été partagées sur Twitter par le compte @tokinohikaru_00, comme l’a bien indiqué CBR, et il y commente que le développement de Genshin Impact n’a pas du tout été facile en raison du manque d’un moteur et de l’inexpérience dans la création d’un jeu en monde ouvert. De plus, le président de miHoYo a reconnu que la réponse des joueurs après la sortie de la bêta fermée a été un véritable coup dur pour les développeurs.

Cette controverse a même conduit l’un de ces joueurs et fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild à détruire sa PS4 pour protester contre la sortie de Genshin Impact. Toutes ces accusations de copie ont beaucoup affecté les responsables, comme nous l’avons dit, et Wei a déclaré ce qui suit : « Je me souviens de nombreux jeunes collègues qui pleuraient en me disant : ‘Pourquoi cela arrive-t-il ? Qu’avons-nous fait de mal ?' ». Malgré cela, les responsables ne sont pas restés les bras croisés et ont utilisé ces critiques comme motivation pour inverser la situation.

Comme nous l’avons dit auparavant, à ce jour, Genshin Impact est un jeu d’aventure et de rôle en tant que service très important et compte une base de joueurs remarquable sur chacune des plateformes sur lesquelles il est disponible, étant également l’un des meilleurs jeux en monde ouvert sur mobiles, et sa sortie sur Nintendo Switch est toujours en attente. Les accusations de plagiat de Zelda sont loin derrière maintenant, ce qui a commencé à se produire au fur et à mesure que plus de détails ont été révélés sur le jeu de miHoYo.



