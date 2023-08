Je l’ai essayé et je le trouve être le meilleur téléphone pour 150 euros : ce Xiaomi est un cadeau grâce à une réduction brutale

Depuis un écran AMOLED de qualité jusqu’à des performances correctes, cette Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour 150 euros.

L’expérience utilisateur avec ce smartphone Xiaomi est bonne, en particulier si l’on considère son prix // Image : Urban Tecno.

Il n’est pas en vente depuis très longtemps, mais il est déjà possible d’acheter le Redmi Note 12 avec une remise de 100 euros, en en faisant l’un des meilleurs téléphones portables que vous pouvez acheter pour 200 euros ou moins. Personnellement, j’ai eu l’occasion d’analyser ce Redmi Note 12 et, honnêtement, j’aime des aspects tels que la qualité de son écran AMOLED, sa charge rapide de 33W et le fait qu’il soit livré directement avec Android 13. En fin de compte, il a tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une bonne expérience quotidienne.

Bien sûr, la forte baisse de prix qu’il fait actuellement est une autre raison pour laquelle je vous recommande de l’acheter. Je pense que la meilleure option est le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, au prix de vente recommandé de 249,99 euros. Ne vous inquiétez pas, car sur AliExpress Plaza, vous pouvez l’acheter pour seulement 153 euros et le recevoir à la maison en quelques jours sans frais de livraison.

Ce Redmi Note 12 baisse également de prix sur Amazon, bien qu’il reste à 159,99 euros dans ce store. Il est plus cher sur la boutique officielle de Xiaomi, où vous pouvez l’acheter pour 189,99 euros actuellement. Sur la base de mon expérience personnelle, je vais vous expliquer pourquoi vous ne vous tromperez pas en achetant ce Redmi Note 12.

Redmi Note 12, un excellent smartphone pour seulement 150 euros

Nous sortons le Redmi Note 12 de la boîte, nous maintenons le bouton d’alimentation enfoncé et nous voyons comment un grand écran de 6,67 pouces prend vie. La taille n’est pas ce qui nous impressionne le plus, c’est plutôt la qualité qu’elle offre compte tenu du fait qu’elle est dans un smartphone économique. Il s’agit d’un écran AMOLED avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 200 nits, qui, selon mon expérience, affiche des images de très bonne qualité.

L’écran est accompagné d’un processeur Qualcomm Snapdragon 685 qui offre des performances correctes. Le Redmi Note 12 n’est pas le téléphone le plus puissant du marché, mais il a la puissance nécessaire pour effectuer les tâches les plus courantes, de discuter sur WhatsApp à consulter les réseaux sociaux. La qualité de son écran fait également de lui un bon smartphone pour regarder du contenu multimédia, avec la possibilité d’écouter le son depuis son haut-parleur ou depuis des écouteurs connectés à la prise jack 3,5 mm.

La batterie qu’il contient a une capacité de 5 000 mAh, ce qui se traduit par une autonomie sans complications tout au long de la journée. Si vous n’êtes pas très exigeant en termes d’utilisation, il est même possible que l’autonomie dure une journée et demie. Je souligne également l’importance de la charge rapide de 33W, qui permet de réduire le temps de charge à une heure et dix minutes. Au fait, le chargeur est inclus dans la boîte.

J’aime aussi le fait que ce Redmi Note 12 soit livré directement avec MIUI 14 basé sur Android 13. En réalité, il fait partie des rares modèles de la famille Redmi Note 12 à être à jour. D’autre part, vous pourrez l’utiliser pour prendre des photos de qualité avec son appareil photo arrière de 50 mégapixels, surtout dans des environnements bien éclairés.

Autre aspect que j’aime beaucoup du terminal de Xiaomi est son design, qui est à la fois beau et confortable. De plus, dans la boîte, vous trouverez une coque protectrice, vous n’avez donc pas à l’acheter séparément. D’autre part, n’oubliez pas qu’il dispose d’un capteur d’empreintes latéral, de la technologie NFC pour payer vos achats avec votre téléphone portable et d’un double emplacement pour cartes SIM.

De mon point de vue personnel, ce Redmi Note 12 me semble un très bon achat si vous avez un budget d’environ 150 euros. En réalité, cela peut être un bon cadeau pour un être cher. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 153 euros sur AliExpress Plaza, attention, seulement jusqu’au matin du lundi 21 août.

