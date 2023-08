Pourquoi l’iPad n’a-t-il pas d’application native de calculatrice ? La « faute » en revient à Steve Jobs.

Steve Jobs serait derrière le fait que les iPad n’aient pas d’application native de calculatrice.

La curieuse raison pour laquelle les iPad n’ont pas de calculatrice

Je suis sûr que si vous avez un iPad, quel que soit le modèle, vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n’y a pas d’application native de calculatrice. Et c’est que, bien que certains modèles soient équipés de la puce M2, ce qui les rend très puissants, ils n’ont pas cette application, alors que d’autres appareils de la compagnie l’ont. Des appareils tels que l’iPhone, le Mac ou l’Apple Watch, dont l’interaction avec l’application prend presque la moitié de l’écran.

Mais force est de constater que il y a une raison pour laquelle les iPad n’ont pas d’application native de calculatrice. Il y a de nombreuses histoires derrière certains éléments d’iOS, comme par exemple, que les icônes des applications natives Bourse ou Dictaphone ont une signification ou, dans ce cas, qu’il y a une raison pour laquelle les iPad n’ont pas d’application native de calculatrice. Et la raison serait : Steve Jobs.

Les iPad n’ont pas d’application de calculatrice en raison de l’opinion de Steve Jobs

Bien que Steve Jobs soit décédé il y a plus de dix ans, ses opinions et enseignements sont toujours présents, comme par exemple : quel était l’un des ennemis de la productivité ou des citations de l’un de ses discours les plus célèbres à l’Université de Stanford. Et il semble que son opinion sur une application native de calculatrice pour l’iPad soit toujours respectée.

Quelques jours avant la présentation du premier iPad en 2010, Steve Jobs a demandé à le voir et à le tester pour donner son approbation. Et l’une des choses qu’il a testées était… l’application de calculatrice. Parce que oui, la première génération de l’iPad devait avoir cette application, cependant, Jobs a déclaré que c’était une application pour l’iPhone en plus grand et qu’elle ne le convainquait pas, il devait donc être supprimée ou repensée.

Et c’est la raison, curieuse n’est-ce pas ? Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y avait pas le temps de la retravailler ou si c’était le cas, cela n’a pas non plus convaincu. Et depuis lors, cela fait plus de dix ans. Quelque chose qui s’est plus ou moins passé avec l’application Météo, qui a été introduite avec iPadOS 16 après des années d’absence sur l’iPad.

De plus, Craig Federighi, vice-président du logiciel chez Apple, a également abordé le sujet et a déclaré qu’ils n’avaient pas trouvé la version 100% satisfaisante pour les utilisateurs d’un iPad. Il existe de nombreuses versions tierces assez bonnes, mais peut-être que Apple ne les veut pas.

Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas si la situation est restée la même en raison de l’opinion de Jobs ou parce qu’une application satisfaisante n’a pas été trouvée. Même si c’est difficile à croire, la société de la pomme croquée est très attentive à ces détails et ne lance rien dont elle n’est pas convaincue. Ce qui est clair, c’est que si elle la lance un jour, ce ne sera pas simplement une extension de l’application native de l’iPhone.

