Chrome compte des extensions très utiles basées sur l’IA. Dans cette compilation, je vais vous montrer les plus recommandables et vous fournir le lien pour les essayer.

Chrome compte des extensions très utiles basées sur l’IA.

Voici une compilation avec les meilleures extensions d’IA pour Google Chrome. Elles fonctionnent toutes parfaitement avec le navigateur le plus populaire au monde et avec la plupart des navigateurs basés sur Chromium. Ce sont des compléments qui vous offrent un accès aux services d’intelligence artificielle directement depuis la barre de recherche de Chrome.

Les extensions d’IA pour Chrome que je vous propose sont destinées à de nombreuses tâches, de la génération de texte à l’amélioration des recherches sur Internet. Elles s’appuient toutes sur l’intelligence artificielle pour exécuter leurs fonctions. Ne les manquez pas !

AnyPicker

AnyPicker est un grattoir de données web gratuit qui utilise un moteur de reconnaissance de motifs avancé basé sur l’IA. Son interface graphique intuitive permet d’extraire des données de n’importe quel site web, même après une connexion. Il exporte aux formats XLS Excel et CSV, télécharge des images et offre une détection automatique contre le grattage. Parfait pour collecter des prospects, des données immobilières, des prix de commerce électronique, etc. AnyPicker accélère l’extraction d’informations avec précision et facilité, grâce à l’intelligence artificielle.

Resumen de ChatGPT para Chrome

Simplifiez votre expérience sur Internet avec Resumen de ChatGPT. Cette extension gratuite pour Chrome utilise l’IA d’OpenAI pour offrir des résumés d’articles et de vidéos YouTube de manière efficace. Gagnez du temps en résumant n’importe quel contenu en quelques clics et accédez même à des fonctionnalités avancées telles que des résumés en puces et une personnalisation des indices. Elle est compatible avec différentes versions de GPT et constitue un outil essentiel pour une compréhension rapide des contenus.

Compose AI

Générez n’importe quel texte en utilisant l’IA avec Compose AI. Complétez vos phrases pendant que vous écrivez. Avec cette extension, vous pouvez rédiger des e-mails, créer des documents et chatter plus rapidement. La société responsable utilise l’intelligence artificielle pour automatiser le processus d’écriture. Indiquez à l’IA de générer du texte n’importe où vous écrivez et obtenez des suggestions pour vous exprimer de nouvelles façons.

Wordtune

Wordtune est un copilote d’écriture basé sur l’IA qui comprend ce que vous essayez d’exprimer et suggère des façons de rendre votre écriture plus claire, convaincante et authentique. Avec cette extension, écrire n’est plus une tâche fastidieuse. Que vous l’utilisiez pour rédiger des e-mails personnels, générer des documents pour vos clients ou échanger des messages instantanés avec vos collègues, elle vous aide à vous exprimer de manière plus efficace. Les développeurs de la plateforme affirment qu’elle fonctionne grâce à sa technologie avancée d’IA, qui a une compréhension approfondie du contexte et de la sémantique.

Conch AI

Augmentez votre vitesse d’écriture avec Conch AI. Cette extension se charge de résumer des articles, des livres et des PDF en un instant. Elle vous permet également d’économiser de précieuses heures chaque semaine pour les tâches d’écriture et de lecture. Elle offre des fonctionnalités telles que la reformulation des phrases et des paragraphes, la résumé de textes sélectionnés dans des PDF, des livres et des articles, la réponse aux questions et la génération de divers contenus, la création d’introductions, de schémas, et bien plus encore.

You.com

You.com est une extension pour Chrome qui vous permet d’accéder rapidement et depuis votre navigateur aux fonctionnalités de ce moteur de recherche avec des fonctions d’IA. Elle dispose d’un service de chatbot, d’un localisateur de code pour les développeurs et d’un raccourci vers Google, si ses fonctions ne vous satisfont pas encore.

NaturalReader

NaturalReader utilise l’intelligence artificielle pour lire de manière réaliste toutes sortes de contenus sur Internet. Vous pouvez utiliser cette extension dans un document Google Docs, des fichiers PDF ou un ePUB. Elle propose une version gratuite avec de nombreuses fonctionnalités et deux plans payants pour les utilisateurs les plus exigeants.

HyperWrite

« Un assistant personnel avec intelligence artificielle ». C’est ainsi que les créateurs de cette extension décrivent HyperWriter. Avec elle, vous pourrez rédiger des e-mails en quelques secondes, générer du contenu ou reformuler un texte. Tout ce que vous écrivez peut être amélioré ou modifié pour adopter un ton différent. Elle est même livrée avec un chatbot très similaire à ChatGPT.

AI translator and Youtube dual subtitle

Comme son nom l’indique, AI translator and Youtube dual subtitle est une extension pour traduire et sous-titrer automatiquement et par intelligence artificielle le contenu de YouTube. Elle fonctionne également avec Netflix. De plus, elle est compatible avec les pages web et comprend une traduction immersive. Elle utilise la technologie d’OpenAI, comme de nombreuses autres extensions de ce type, et permet de créer une base de données personnalisée.

Grammarly

Grammarly est un correcteur de textes basé sur l’intelligence artificielle. Actuellement, il n’est pas disponible en français, mais vous pouvez profiter de ses capacités si vous produisez du contenu en anglais. Il vous aidera avec les fautes d’orthographe, mais aussi avec les problèmes de ponctuation et de style présents dans vos textes. Une option très recommandable lorsqu’il s’agit de corriger des documents ou des écrits en anglais.

Otter.ai

Otter.ai est un assistant de réunions qui enregistre l’audio de celles-ci, prend des notes et capture automatiquement les slides. Avec toutes ces informations, il est capable de générer des résumés qui vous aident à vous souvenir des points principaux de vos vidéoconférences ou réunions. Il s’intègre parfaitement à vos comptes Google et Outlook et vous permet de partager en direct les transcriptions des réunions que vous avez avec d’autres personnes. Cette extension permet la compatibilité avec les services de visioconférence qui fonctionnent à travers le navigateur.

Browse AI

Browse AI est une extension qui se charge de surveiller, d’extraire des données et d’automatiser des fonctions sur n’importe quel site web. Grâce à ses fonctionnalités, vous pourrez simplifier toute tâche répétitive d’extraction de données sur le web. Avec cette extension, vous pouvez configurer des automatisations de grattage web à l’aide d’une interface facile à utiliser par point et clic, télécharger les données sous forme de feuille de calcul ou les synchroniser avec une feuille Google, exécuter des tâches dans un calendrier et détecter des données pour les modifications.

Wiseone

Que vous offre Wiseone? Cet outil basé sur l’IA est conçu pour la lecture sur Internet. Il vous aide à naviguer sur un site web et à approfondir vos connaissances grâce à cinq fonctionnalités principales. La première vous aide à trouver des sources abordant la question principale du contenu sous un autre angle. La deuxième vous permet de trouver la signification des mots et des concepts, et la troisième vous permet d’explorer des articles de différentes sources. Enfin, il est également capable de répondre à des questions et de résumer des textes.

IA Prompt Genius

IA Prompt Genius est une extension gratuite et open source qui vous aidera à tirer le meilleur parti de ChatGPT. Elle vous propose des suggestions de commandes à exécuter dans l’IA d’OpenAI. Elle synchronise même votre historique de chat en local pour accéder aux informations fournies par le chatbot. Elle vous permet également d’exporter les conversations dans différents formats et de personnaliser ChatGPT avec des thèmes très attrayants.

Engage AI

Engage AI tire parti des capacités de génération de texte de l’intelligence artificielle pour écrire des commentaires à votre place sur les réseaux sociaux. Cela vous permet de gagner beaucoup de temps lors de l’interaction avec plusieurs utilisateurs. Ses créateurs assurent l’avoir conçu pour envoyer des réponses « mémorables, authentiques, précieuses et pertinentes ». En d’autres termes, il va au-delà des réponses habituelles aux commentaires telles que « Bon article » ou « Merci pour le partage ».

LINER ChatGPT

LINER ChatGPT est un autre de ces copilotes qui abondent sur Internet. Il est basé sur le modèle de langage d’OpenAI et est capable de fournir des informations provenant du site web que vous visitez en quelques clics. Il comprend les outils classiques tels que la recherche de vidéos ou de fichiers PDF et la synthèse de contenus.

ChitChat

ChitChat est une extension qui intègre ChatGPT dans la recherche Google. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’utiliser Bing Chat si vous ne le souhaitez pas. Le meilleur de tout, c’est qu’il fonctionne avec la plupart des navigateurs, vous pouvez donc réellement rechercher des informations avec le moteur que vous voulez, toujours avec une boîte de connaissances générées par IA.

Monica

Monica est le nom de cet assistant basé sur le GPT-4. Il répond à toutes vos questions, lit des articles, résume des vidéos YouTube ou améliore les résultats de Google. Il comprend également des fonctions de traduction et une bibliothèque de demandes d’autres utilisateurs qui vous aident à en tirer le meilleur parti. Il s’agit d’une extension qui se présente comme le couteau suisse de l’IA générative, intégrée directement dans votre navigateur web.

ChatGPT pour Chrome

Enfin, je vais vous parler de ChatGPT pour Chrome. Derrière ce nom suggestif se cache une extension qui vous donne accès à tout le potentiel de ChatGPT directement depuis votre navigateur. Par exemple, elle peut afficher une réponse générée par IA sur les principaux moteurs de recherche. En réalité, elle prend en charge Google, Bing ou DuckDuck Go, entre autres. Grâce à l’accès à l’API, vous pouvez l’utiliser avec GPT-3.5 ou GPT-4.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :