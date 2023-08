Ce téléphone portable à 165 euros n’a rien à envier à Xiaomi : 6 Go de RAM, appareil photo de 64 MP et Android 13.

Écran de 90 hertz, bonnes performances, caméra principale de qualité et 2 jours d’autonomie sur ce smartphone realme avec plus de 60 euros de réduction.

Les deux grands objectifs à l’arrière sont les éléments les plus frappants du design de ce realme dont le prix chute.

Le téléphone mobile que nous voulons vous recommander à 165 euros n’est pas un Xiaomi, mais il n’a rien à envier aux terminaux de la marque chinoise. Nous parlons du realme C55, dont l’analyse nous a déjà permis de confirmer de première main sa très bonne relation qualité-prix. S’il était déjà un excellent achat à sa sortie pour 229 euros, maintenant qu’il est en baisse jusqu’à 164 euros sur AliExpress Plaza, il est tout simplement irrésistible si vous recherchez un téléphone mobile bon, beau et pas cher.

Ce realme C55 séduit par son design magnifique, par son grand écran de qualité, par les bonnes photos prises par son appareil photo principal et par sa capacité de tenir jusqu’à 2 jours sans faiblir. Il y a d’autres aspects que nous aimons dans ce terminal, comme le fait que vous économisiez plus de 65 euros en l’achetant maintenant sur AliExpress. Comme il s’agit de la version Plaza, l’expédition est effectuée depuis la France et il ne faut que quelques jours pour arriver chez vous.

Une autre option est d’acheter le realme C55 sur Amazon, où il est en baisse jusqu’à 179,99 euros. L’offre est également bonne, mais il est vendu 15 euros plus cher que sur AliExpress Plaza. Sans plus attendre, nous allons vous expliquer pourquoi ce realme C55 est un si bon achat maintenant qu’il est en baisse jusqu’à 165 euros.

realme C55

realme C55, un excellent achat à moins de 200 euros

Le premier aspect que nous aimons de ce realme C55, c’est son design. Il a un design très élégant, avec de petits points à l’arrière qui brillent lorsque la lumière les atteint. Il a une épaisseur de moins de 8 millimètres et un poids de 190 grammes, il est donc aussi très confortable à utiliser. De plus, il est livré avec une coque en silicone très utile pour le protéger.

À l’avant, nous trouvons un grand écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Selon notre expérience, nous pouvons vous assurer que vous verrez des images de bonne qualité, ce qui en réalité un terminal approprié pour regarder du contenu multimédia comme des vidéos et des séries. Vous pouvez écouter l’audio à haute voix grâce au haut-parleur ou connecter vos écouteurs à la prise jack de 3,5 millimètres.

Sous le capot, il fonctionne avec le MediaTek Helio G88, un processeur suffisamment puissant pour utiliser les applications les plus populaires (WhatsApp, Instagram, Chrome, Netflix…). Les performances sont bonnes pour une utilisation de base, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un smartphone très bon marché. La RAM est de 6 Go, tandis que le stockage de 128 Go peut être étendu avec une carte microSD. Par ailleurs, le système d’exploitation est realme UI 4.0 basé sur Android 13.

Dans le système photographique, le bon travail de l’appareil photo principal de 64 mégapixels se distingue, avec de bonnes prises de vue en général. À l’avant, il y a un appareil photo frontal de 8 mégapixels pour les selfies. Attention, cet appareil photo peut être placé à l’intérieur d’une Mini Cápsula à la manière de l’iPad d’île dynamique, ce qui en réalité l’une des caractéristiques les plus frappantes du terminal.

realme C55

La cerise sur le gâteau est une batterie de 5 000 mAh qui offre d’excellentes performances. Avec une utilisation normale, vous pouvez obtenir jusqu’à 2 jours d’autonomie, un chiffre très positif. Peu importe si vous êtes très exigeant en matière d’utilisation, le realme C55 tiendra jusqu’à la nuit sans avoir besoin du chargeur. La charge rapide est de 33W, il ne faut donc qu’un peu plus d’une heure pour atteindre 100%.

Il y a d’autres aspects que vous apprécierez sur ce smartphone, comme le fait qu’il dispose de la technologie NFC et d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté. Vous pouvez profiter de tout cela au quotidien pour seulement 164 euros si vous l’achetez maintenant sur AliExpress Plaza, c’est un excellent choix.

