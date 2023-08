Ce téléphone Motorola s’effondre au minimum: 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire et Android 13 pour 229 euros

Grande baisse de prix pour ce téléphone Motorola complet avec écran 120 hertz, processeur MediaTek et grande batterie avec une charge de 33W.

Ce magnifique terminal de Motorola bénéficie d’une remise de 70 euros sur Amazon.

N’hésitez plus, le Motorola Moto G73 5G est le meilleur achat que vous pouvez faire si vous recherchez un nouveau smartphone entre 200 et 250 euros. Oui, nous savons que le prix de vente recommandé pour ce terminal est de 299,99 euros, mais il bénéficie d’une offre sur Amazon qui vous permet de l’acheter pour seulement 229,90 euros en ce moment. Sans aucun doute, c’est un téléphone complet de milieu de gamme qui a tout ce dont vous avez besoin, et même plus.

Nous parlons d’un téléphone qui n’est disponible que dans une configuration mémoire avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, vous aurez donc amplement d’espace. Les 70 euros de réduction qu’il bénéficie actuellement ne sont pas négligeables, car ils marquent le prix le plus bas jamais enregistré pour le Moto G73 5G sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, la livraison sera gratuite et très rapide, vous aurez le téléphone entre vos mains en quelques jours seulement.

Ce Motorola Moto G73 5G est également disponible à la vente chez PcComponentes et dans le store Motorola, mais ici le prix tourne autour de 240 euros et c’est pourquoi l’achat n’est pas aussi avantageux que sur Amazon. Écran de 120 hertz, processeur puissant, Android 13, charge de 33W… Ce Moto G73 5G n’a rien à envier, y compris la connectivité 5G, c’est donc un excellent achat pour moins de 250 euros.

Motorola Moto G73 5G

Motorola Moto G73 5G, un excellent achat pour seulement 229 euros

Le processeur qui donne vie au Motorola Moto G73 5G est le MediaTek Dimensity 930, une puce conçue pour offrir une bonne performance pour la plupart des tâches, y compris pour jouer à quelques jeux. En plus de faciliter une expérience fluide avec le téléphone, ce processeur offre également une connectivité 5G. Sans aucun doute, nous avons affaire à l’un des meilleurs téléphones bon marché avec 5G que vous pouvez acheter, un excellent choix pour l’avenir.

La bonne performance du Moto G73 est également due aux 8 Go de RAM, qui permettent une expérience plus fluide lorsque vous passez d’une application à l’autre. Si les 256 Go de mémoire ne suffisent pas, vous pouvez toujours les étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. D’autre part, vous ferez le bon choix en achetant ce smartphone car il dispose d’une version très pure d’Android 13, proche de celle offerte par les téléphones Google Pixel.

L’avant du téléphone est occupé par un grand écran LCD de 6,5 pouces, avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Vous pourrez ainsi voir parfaitement le contenu, notamment grâce à sa netteté et à sa fluidité élevées. L’écran est accompagné de deux haut-parleurs avec son Dolby Atmos, avec la possibilité de connecter vos écouteurs via Bluetooth ou via le port 3,5 mm.

Vous ferez également le bon choix en termes d’autonomie, car la batterie de 5 000 mAh ne vous laissera pas tomber rapidement. Elle a la capacité nécessaire pour vous offrir une journée complète d’utilisation, voire plus si vous n’êtes pas très exigeant. Comme la charge rapide est de 30W, il ne faudra pas plus d’une heure pour atteindre 100% de batterie.

Motorola Moto G73 5G

Le système photographique est composé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 16 mégapixels. La qualité des photos prises par l’appareil photo de 50 MP est bonne, surtout lorsque la lumière est abondante. De plus, il peut enregistrer des vidéos en Full HD à 60 ips. Au fait, l’appareil photo frontal sert à déverrouiller le téléphone par reconnaissance faciale, bien que vous puissiez également utiliser le lecteur d’empreintes digitales.

Design mince et léger, technologie NFC, Bluetooth 5.3… Ce Motorola Moto G73 5G n’a aucun détail important oublié dans l’expérience utilisateur, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’il est vendu à seulement 229,90 euros sur Amazon. Il ne fait aucun doute qu’il fait partie des meilleurs téléphones Motorola du moment.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le groupe de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :