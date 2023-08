HarmonyOS 4 est déjà arrivé sur ces 36 mobiles et tablettes de Huawei

Huawei libère Harmony OS 4 pour ces 36 téléphones et tablettes, actuellement en ‘beta’ et avec un accès limité au programme de tests.

HarmonyOS 4 arrive pour donner vie à tous les produits du catalogue de Huawei.

Pratiquement toutes les bonnes nouvelles entourent Huawei, car l’entreprise chinoise est l’une des rares qui, dans cette conjoncture mondiale de crise, réussit à augmenter ses chiffres de vente, en se concentrant évidemment sur la Chine, bien que maintenant avec l’interdiction des États-Unis qui les étouffe un peu moins et leur permet même la possibilité de lancer des téléphones portables avec une connectivité 5G avant la fin de cette même année 2023.

La prochaine étape sera l’arrivée de Harmony OS 4, la dernière version majeure de son firmware, une fourche d’Android qui leur permet de donner vie à tous types de dispositifs présents dans leur catalogue actuel sans la certification de Google. Ce sont précisément les smartphones.

Et en parlant de téléphones mobiles, grâce à Huawei Central, nous savons déjà quels seront les 36 premiers smartphones et tablettes Huawei à recevoir Harmony OS 4, pour le moment en version bêta fermée et avec un nombre de places limité, de plus, disponible uniquement en Chine à ces premières phases.

Selon les sources, Huawei distribue la version 4.0.0.109 de Harmony OS 4, qui est la deuxième version que nous voyons après la version 4.0.0.108 qui a été libérée lors de la première phase.

Voici, pour le moment, tous les appareils éligibles à la version bêta de Harmony OS 4 :

Huawei Mate 40E Huawei Mate 40E 4G Huawei P40 Huawei P40 4G Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ Huawei Mate Xs Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 5G Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30 RS Porsche Design Huawei Mate 30E Pro 5G Huawei Nova 10 Huawei Nova 10 Pro Huawei Nova 9 Huawei Nova 9 Pro Huawei Nova 8 Huawei Nova 8 Pro Huawei Nova 8 Pro 4G Huawei Nova 7 5G Huawei Nova 7 Pro 5G Huawei Nova 6 Huawei Nova 6 5G Huawei Nova 10 SE Huawei Nova 10 Edition Vitality Huawei Nova 10 Huawei Nova 9 SE Huawei Enjoy 60X Huawei Enjoy 60 Pro Huawei Enjoy 50 Pro Huawei MatePad Pro 11 Huawei MatePad Pro 10.8 2021 Huawei MatePad Air Huawei MatePad 11 2023 Huawei MatePad 11

Et en ce qui concerne les nouveautés, vous savez déjà que Huawei a annoncé des améliorations de la personnalisation, des thèmes interactifs, un nouveau centre de notification capable de regrouper et d’organiser les messages, un écran de raccourcis au design nouveau, des améliorations basées sur l’IA, une optimisation de l’expérience avec un nouveau moteur Ark, un meilleur contrôle et une meilleure gestion des applications pour améliorer la confidentialité et la sécurité, ainsi que de nouveaux modes pour les enfants et les personnes âgées qui sont certainement pratiques.

