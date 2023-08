Xiaomi, Pro+ et avec 5G: ce monstre colossal bénéficie d’une réduction de 155 euros

Tu ne manqueras de rien avec le smartphone chinois, il est beau, complet et plus puissant que tu ne le crois.

Un des meilleurs smartphones de milieu de gamme présentés par Xiaomi ces derniers temps est en promotion sur Aliexpress. Vous avez l’occasion de ramener chez vous le Redmi Note 12 Pro+ 5G pour 344 euros dans sa version la plus puissante, avec une impressionnante mémoire RAM de 8 Go et un stockage de 256 Go.

Si vous voulez vous procurer l’appareil chinois sur la boutique officielle de Xiaomi, vous devrez payer 399,99 euros, et cela en promotion. Le meilleur prix en ce moment est sur Aliexpress, qui inclut également une livraison sûre et totalement gratuite. Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est un excellent achat pour moins de 350 euros, nous vous en disons tout.

MediaTek Dimensity 1080

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ Super AMOLED, FullHD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 120W

3 caméras

NFC, Jack 3,5 mm et 5G

Le smartphone de Xiaomi bénéficie d’un design élégant et magnifique qui ne vous laissera pas indifférent. À l’avant, d’autre part, se trouve un écran AMOLED de 6,67 pouces et haute résolution qui se déplace avec une fluidité totale grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement. C’est un panneau de haut niveau.

Vous n’aurez aucun problème de performance au quotidien, le téléphone Redmi fonctionne grâce au solide Dimensity 1080, un bon processeur créé par la société chinoise MediaTek. Vous obtenez le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ne l’oubliez pas, vous ne pouvez pas obtenir mieux.

Nous n’oublions pas ses caméras, qui également avec des caractéristiques impressionnantes. Il intègre un capteur principal de 200 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels pour capturer le maximum de détails. Ils sont très polyvalents, vous pourrez les utiliser dans presque toutes les conditions.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, vous avez l’occasion d’acquérir un téléphone puissant et complet avec une grande réduction. Vous ne bénéficiez pas tous les jours d’une réduction de plus de 150 euros sur un « Pro+ », c’est quelque chose que vous devez prendre en compte. Les offres d’Aliexpress peuvent varier à tout moment, si cela vous intéresse, n’hésitez pas longtemps.

