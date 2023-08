Voici les prochains pays où la version bêta de One UI 6 pourra être téléchargée sur les Samsung Galaxy S23

Android 14 est très proche de votre Samsung Galaxy : en plus de l’Allemagne, de la Corée du Sud et des États-Unis, il y aura bientôt plus de marchés qui pourront tester One UI 6.0 sur les Galaxy S23

Samsung teste déjà en version bêta ouverte la nouvelle One UI 6.0 avec Android 14, mais seulement dans des marchés limités.

Cela fait déjà un certain temps que Samsung joue avec One UI 6.0 et Android 14, bien que ce ne soit que la semaine dernière que le géant sud-coréen a finalement publié les premières versions bêta de sa prochaine mise à jour majeure pour les appareils Galaxy, qui peuvent déjà être téléchargées en Allemagne, en Corée du Sud et aux États-Unis en mode de test et pour le moment non stable.

Peu de temps après, Samsung a confirmé les principales nouveautés qui arriveront avec One UI 6.0, en annonçant également que le programme bêta s’ouvrirait bientôt à plus de pays, ce qui, heureusement, est sur le point de se produire.

Le problème est que la France n’est toujours pas parmi les marchés choisis, il semble donc que nous, les hispanophones, devront encore attendre.

One UI 6.0 sera bientôt lancé en Chine, en Inde, en Pologne et au Royaume-Unis

Comme nous l’ont confirmé nos amis de SamMobile, il y aura quatre régions supplémentaires qui pourront télécharger très bientôt One UI 6.0 sur n’importe quel Samsung Galaxy S23, à savoir la Chine, l’Inde, la Pologne et le Royaume-Unis.

Coïncidence ou non, ce sont exactement les mêmes pays qui ont déjà testé One UI 5.0 en version bêta au second semestre de 2022, il est donc possible que ces 7 marchés soient les seuls sélectionnés pendant que les autres attendent la fin de l’année pour la sortie des paquets stables.

Pour l’instant, la société de Séoul n’a pas révélé de dates de déploiement, mais il se murmure que ce sera à la fin de cette semaine même lorsque ces quatre derniers pays ouvriront les inscriptions au programme bêta sur Samsung Members, qui seront comme toujours limitées.

Les sources disent que cette année il y a de grandes chances de voir également des programmes bêta pour les Galaxy S22, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 au moins, qui devraient commencer dans les semaines à venir.

Nous resterons attentifs !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :