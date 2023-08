Xiaomi détruit le prix de sa smart TV : elle a une résolution 4K et une remise de 100 euros

Tu as la possibilité d’obtenir une grande smart TV Xiaomi pour moins que ce que tu attends. Cette offre est géniale.

La Xiaomi TV F2 de 50 pulgadas sur un meuble.

Xiaomi ne vend pas seulement des smartphones, son catalogue est immense et il comprend des dispositifs intelligents de toutes sortes. Nous avons recommandé leurs smart TV à de nombreuses reprises, elles offrent un excellent rapport qualité-prix et permettent d’accéder au meilleur contenu. L’une des meilleures est en promotion sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée.

Vous pouvez obtenir la Xiaomi TV F2 avec une remise de 100 euros, c’est un achat que vous ne regretterez pas. Nous parlons d’un téléviseur intelligent qui est toujours vendu au prix original de 449 euros sur le site officiel de la marque chinoise, cette offre est plus qu’intéressante. Nous vous présenterons toutes ses caractéristiques les plus importantes.

Achetez la smart TV de Xiaomi au meilleur prix

Des marges bien exploitées, un écran de 50 pouces et une résolution 4K, Audio Dolby… cette télévision a tout. Malgré son prix abordable, la smart TV de Xiaomi est équipée d’un écran de qualité et de tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de votre contenu préféré. Pratiquement personne ne peut rivaliser avec elle.

Le système d’exploitation qui anime ce téléviseur est Fire TV OS, l’une des créations d’Amazon. Bien que cela puisse surprendre, vous bénéficierez de la même interface que sur le populaire Fire TV Stick, où vous pourrez télécharger les meilleures applications de séries et de films pour ne rien manquer.

Dans la télécommande qui accompagne la Xiaomi TV F2, vous trouverez un bouton pour appeler facilement Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. C’est l’un des plus avancés, il sera toujours là pour répondre à vos questions ou même rechercher du contenu pour vous. « Alexa, mets la dernière vidéo d’Urban Tecno sur Youtube ». Je vous le promets, c’est un véritable régal.

Vous avez pu le constater de vos propres yeux, la smart TV de Xiaomi est un excellent achat pour moins de 350 euros. Elle a tout ce dont vous avez besoin pour en profiter chaque jour, avec un système d’exploitation rapide et fluide qui vous permettra d’accéder au meilleur contenu. Vous devez vraiment y réfléchir ?

