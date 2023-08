Xiaomi Pad 6 Max : une tablette bestiale de 14 pouces avec l’âme haut de gamme

La Xiaomi Pad 6 Max est la plus grande tablette jamais créée par la société pékinoise.

La Xiaomi Pad 6 Max a un énorme écran de 14 pouces de diagonale

Jusqu’à présent, seul Samsung avait osé s’aventurer dans le monde des tablettes Android gigantesques avec sa série Tab S Ultra, récemment renouvelée avec la famille Galaxy Tab S9. Mais Xiaomi, qui aspire à se faire une place dans tous les niches du marché de l’électronique grand public, a décidé de suivre les traces du coréen et de lancer sa propre tablette géante, la Xiaomi Pad 6 Max.

Il s’agit d’une tablet avec un écran de 14 pouces de diagonale, la plus grande de la marque à ce jour, qui promet de devenir le rêve de tous les amateurs de contenu multimédia. Découvrons tous ses détails.

Xiaomi Pad 6 Max, toutes les informations

Comme son nom l’indique, la Xiaomi Pad 6 Max est basée sur la Xiaomi Pad 6 présentée par la marque il y a quelques mois. En réalité, certaines de ses caractéristiques sont similaires à celles que l’on trouvait déjà sur le modèle précédent.

Le dispositif est entièrement composé d’un corps en aluminium, avec un module caméra carré à l’arrière abritant un appareil photo principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il pèse 750 grammes et a une épaisseur de seulement 6,8 millimètres.

À l’avant, nous trouvons la pièce maîtresse : un immense écran de 14 pouces de diagonale basé sur la technologie IPS LCD, avec une résolution de 1848 x 2960 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Il s’agit d’un écran avec une profondeur de couleur de 10 bits compatible HDR10, Dolby Vision et un format de 16:10. Le volet multimédia est complété par un ensemble de quatre haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos et par un appareil photo frontal de 20 mégapixels situé sur l’un des bords de l’écran.

La tablette est équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 512 Go, ainsi que d’une batterie de 10 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 67 W. Le tout, avec Android 13 en tant que système d’exploitation personnalisé par MIUI Pad dans sa version 14.

Bien sûr, il n’y a pas de pénurie de prise en charge du stylet ou de compatibilité avec l’étui-clavier, que Xiaomi a adapté pour s’adapter à la taille de la nouvelle tablette.

Prix de la Xiaomi Pad 6 Max et disponibilité

Comme tous les autres produits présentés par Xiaomi lors de son événement matériel d’août, la Xiaomi Pad 6 Max 14 sera mise en vente en Chine, et il n’est pas clair si elle sera disponible dans d’autres régions du monde où la marque vend officiellement ses produits.

Le prix de la Xiaomi Pad 6 Max est de 3599 yuans, soit environ 452 euros au taux de change actuel.

