Les utilisateurs le confirment : la capacité de la batterie des iPhone 14 Pro est un fiasco

De nombreux utilisateurs signalent une usure inhabituelle de la batterie de leur iPhone 14 Pro.

Les iPhone 14 Pro seraient affectés par un problème de capacité de batterie

Il est courant que les utilisateurs d’iPhone partagent périodiquement leur expérience sur les réseaux sociaux, notamment sur X, concernant la capacité de la batterie de leur appareil. De cette manière, il est possible de les comparer les unes aux autres et d’avoir une idée de la performance des iPhone de dernière génération dans ce domaine.

Et il en va de même pour les iPhone 14, mais surtout pour les modèles Pro. Depuis plusieurs semaines, les propriétaires de l’un de ces appareils remplissent les réseaux sociaux, en particulier X, de captures d’écran qui démontrent qu’après près d’un an, la capacité de la batterie des iPhone 14 Pro diminue considérablement.

Problème de capacité de la batterie des iPhone 14 Pro

Apple elle-même affirme qu’une batterie d’iPhone peut être en bon état pendant environ deux ans ou 500 cycles de charge. En d’autres termes, selon l’entreprise, la batterie d’un iPhone doit être remplacée lorsqu’elle atteint 80%. Et c’est là que réside le problème. Dans les captures d’écran qui circulent sur X, l’état moyen de la batterie se situe entre 85% et 90% en moins d’un an, ce qui représente une usure considérable. Dans mon cas, elle est à 95% :

Salud de la batería en el iPhone 14 Pro Max después de 11 meses. pic.twitter.com/NMpcXnQO84 — Fran Besora  (@ifrnb) 14 août 2023

Apple n’a encore rien dit à ce sujet, mais plusieurs experts expliquent pourquoi cela pourrait se produire. Tout d’abord, il est possible que l’entreprise ait modifié l’algorithme avec lequel elle calcule ce chiffre par rapport aux modèles précédents d’iPhone.

Deuxièmement, il est également possible qu’il s’agisse d’un problème de la version bêta d’iOS 17, car de nombreux utilisateurs qui ont partagé une capture d’écran montrant l’état de la batterie de leur iPhone 14 Pro l’ont installée. C’est quelque chose de normal pour les versions bêta, mais cela reste préoccupant.

Enfin, il existe une troisième possibilité selon laquelle cette usure pourrait être due à des fonctionnalités exclusives des iPhone 14 Pro, telles que l’écran toujours allumé, qui, bien qu’intelligent, pourrait également affecter la durée de vie de la batterie et donc entraîner une baisse plus rapide de sa santé en passant plus souvent par le chargeur.

N'oubliez pas que si vous avez un iPhone 14 Pro et que vous souhaitez vérifier la capacité de la batterie de votre iPhone, nous avons un guide qui vous explique les étapes à suivre, ainsi que la possibilité d'augmenter le pourcentage ou de savoir quand il est recommandé de changer la batterie d'un iPhone.



