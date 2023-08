Google se met au sérieux : les smartphones pliables avec Android devront répondre à ces exigences

Google souhaite garantir que l’utilisateur dispose d’un smartphone pliable durable et avec plusieurs années de support.

Les Samsung Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 sont à l’avant-garde de la popularité des smartphones pliables

La fiabilité des smartphones pliables est une préoccupation pour des millions d’utilisateurs dans le monde, et aussi pour Google. En cette année 2023, où les ventes de smartphones pliables connaissent une croissance exponentielle, comme on peut le voir avec les nouveaux Samsung Galaxy Z, des doutes subsistent également quant au bon fonctionnement à long terme de ces appareils. C’est pourquoi Google imposera certaines exigences.

Les smartphones devront avoir des niveaux de résistance minimaux

Cette information a été partagée par l’expert en technologie Mishaal Rahman via son Patreon. Dans ce message, il détaille certains des détails que Google veut imposer à tous les appareils, notamment en ce qui concerne le matériel, en particulier le nombre de pliages et la résistance de la charnière.

Selon Rahman, l’intention de Google est que tout smartphone pliable sous Android ait un minimum de 200 000 pliages et dépliages garantis, et les modèles en dessous de ce seuil ne seront pas considérés comme aptes tant qu’ils ne peuvent pas résister à cette contrainte en usine. De plus, la charnière ne doit pas devenir lâche avec une utilisation régulière, et si elle ne conserve pas au moins 80% de sa rigidité après 200 000 pliages, elle ne sera pas considérée comme apte. De nombreux utilisateurs testent cela et les résultats négatifs mettent en évidence les défauts du marché des smartphones pliables.

Plus d’années de maintenance logicielle

Un autre domaine que Google a voulu souligner est la nécessité pour les smartphones pliables d’avoir un support étendu de la part des entreprises. Avec le prix de ces appareils, qui se situent généralement dans la gamme la plus élevée des smartphones haut de gamme, le logiciel doit être à la hauteur de leur prix, et ils devront bénéficier d’un support de sécurité d’au moins 3 ans et de mises à jour logicielles d’au moins 2 ans.

Ainsi, Google veut s’assurer que les utilisateurs disposent d’un produit qui ne devient pas obsolète en raison de sa fragilité physique ou de l’abandon de la part des développeurs. Cela entraînera des coûts supplémentaires pour les entreprises, mais il s’agit de conditions qui visent à bénéficier aux consommateurs à court terme et à l’industrie des smartphones pliables à plus long terme, car plus la confiance dans ce segment sera grande, plus les utilisateurs dépenseront d’argent, comme c’est le cas avec les nouveaux Samsung Galaxy Z.

