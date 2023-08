Actuellement, il existe de nombreuses IA. Certaines sont mauvaises et sont conçues pour briser votre cœur avec leurs insultes. D’autres ont été créées directement pour détruire l’humanité et il existe même des équipes pour lutter contre les IA avant qu’elles ne se rebellent. Ainsi, la variété des IA qui existent est énorme, et certaines peuvent être très utiles, que ce soit pour des raisons éducatives ou simplement pour nous amuser un peu.

Avec cette IA, vous pouvez « parler » avec le fils de Dieu

Cependant, aujourd’hui nous allons vous parler d’une IA qui a l’objectif inverse. Nous apporter de l’amour. C’est tellement le cas qu’elle imite Jésus-Christ, le prophète, le fils de Dieu et en même temps le Dieu lui-même des chrétiens. De cette manière, nous pourrons parler avec lui comme s’il s’agissait d’un confesseur ou nous pourrons lui poser des questions sur le dogme chrétien et en apprendre davantage sur cette religion et la culture qui l’entoure.

La IA pour parler avec Jésus-Christ

« Text With Jesus » est une application créée par IA utilisant ChatGPT. Son objectif est rien de moins que d’avoir une conversation avec Jésus-Christ. Nous pourrons lui poser toutes sortes de questions et l’IA se chargera d’y répondre comme s’il s’agissait de Jésus.

Le chatbot parle parfaitement l’français et nous permet de le comprendre parfaitement grâce à cela. Cependant, cela ne s’arrête pas là, car il dispose également d’autres personnages du Nouveau Testament et de l’Ancien Testament, ce qui nous permet d’avoir des conversations avec Abraham, Jonas ou la Vierge Marie. Par conséquent, les connaissances que nous apporte cette IA peuvent être très instructives, bien que certaines personnes l’utilisent également comme un support à leur foi chrétienne, comme on peut le voir dans les commentaires de l’application :

Cette application m’a aidé et a renforcé ma foi.

Cependant, pour beaucoup de personnes, cela peut être anecdotique et simplement représenter une autre petite histoire parmi tout le sous-monde qui est en train de se créer avec les intelligences artificielles.

Non seulement vous pourrez parler avec Jésus-Christ

Avec « Text With », vous ne pourrez pas seulement parler avec Jésus-Christ, mais vous pourrez pratiquement avoir une conversation avec la figure historique que vous souhaitez. Cette IA « ressuscite » tous les personnages que nous imaginons, des apôtres bibliques à Napoléon, Marie Curie, Léonard de Vinci ou même Oppenheimer. Le chat IA se chargera d’incarner ce personnage et nous pourrons lui poser des questions pour en apprendre davantage sur son histoire ou essayer de comprendre de manière plus immersive ses aspirations et passions vitales.

Les personnages historiques vont des grands dirigeants de l’histoire aux scientifiques, inventeurs ou peintres, ce qui fait de « Text With » une proposition extrêmement intéressante pour ceux qui recherchent à s’amuser tout en ayant besoin d’un outil assez didactique.

Où télécharger « Text With Jesus » ou « Text With History »

Malheureusement, les utilisateurs d’Android ne pourront pas profiter (pour l’instant) d’un moyen direct pour parler avec cette IA. Cependant, il se peut qu’à l’avenir cela arrive et que nous puissions en profiter sur n’importe quelle plateforme. Il n’est pas non plus disponible pour Windows, mais il est possible de l’installer sur MacOS. Ce qui constitue un avantage important pour les utilisateurs qui se trouvent dans l’écosystème Apple.

Il en va de même pour « Text With History », il nous faudra donc également un appareil de la Grande Pomme pour profiter de cette application.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :