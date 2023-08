Design ultra-résistant, 2 écrans et une réduction historique: cette montre est un bijou pour votre poignet

Une réduction de 120 euros pour l’une des meilleures montres intelligentes avec Wear OS sur le marché, cela nous semble être une option exceptionnelle.

Grâce à son design ultrarésistant, vous pourrez utiliser la montre intelligente pour toutes vos aventures en extérieur.

Si vous êtes à la recherche d’une montre intelligente de grande qualité pour votre poignet, Amazon vous offre une excellente opportunité en faisant chuter le prix du TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Il s’agit d’une montre intelligente équipée du système d’exploitation Wear OS, de 2 écrans et d’un design ultrarésistant pour survivre à toutes vos aventures. En ce moment, le TicWatch Pro 3 Ultra GPS bénéficie d’une réduction historique, ce qui vous permet de l’acheter pour seulement 179 euros sur Amazon.

Il s’agit d’une montre intelligente dont le prix de vente recommandé est de 299,99 euros, ce qui vous permet de bénéficier d’une réduction totale de 120 euros. Si nous examinons l’historique des prix qu’elle a eu sur Amazon, nous constatons que c’est le prix le plus bas qu’elle ait jamais atteint depuis sa mise en vente. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous économiserez les frais d’expédition et vous le recevrez chez vous en quelques heures.

Le prix d’Amazon est imbattable par rapport à d’autres stores qui vendent la TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Elle est disponible sur AliExpress pour 183 euros, tandis qu’elle dépasse largement les 200 euros chez MediaMarkt et PcComponentes. Attention, chez Netcost-security.fr, nous avons analysé cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS et nous savons très bien quelle est l’expérience avec elle, nous vous la racontons ci-dessous.

Achetez le TicWatch Pro 3 Ultra GPS au prix le plus bas de son histoire

L’un des points forts de ce TicWatch Pro 3 Ultra GPS est ses excellentes performances, avec un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 qui offre une puissance exceptionnelle. La fluidité est toujours présente lorsque vous naviguez entre les menus et ouvrez des applications. Au fait, avec cette montre intelligente, vous pouvez utiliser des applications telles que Google Maps, Spotify, Google Wallet et Google Assistant, car le système d’exploitation Wear OS vous permet d’accéder au Google Play Store pour télécharger les applications dont vous avez besoin.

Cela est possible grâce à la connexion entre la montre intelligente et votre téléphone mobile. En plus de profiter de tous les avantages de Wear OS, cette connexion vous permet également de recevoir et passer des appels téléphoniques via Bluetooth. Si vous recevez un appel, vous n’aurez pas besoin de sortir le téléphone de votre poche, vous pourrez communiquer directement depuis la montre intelligente à votre poignet. De plus, l’appareil reçoit également les notifications de messages, contrôle la lecture de musique et vous informe sur la météo.

Toutes les informations seront affichées sur un écran AMOLED de 1,4 pouces et une résolution de 454 x 454 pixels qui, selon notre expérience, est de grande qualité. Les images sont nettes et les couleurs sont bien rendues, vous pourrez les voir clairement. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser un écran de technologie FSTN, un écran en noir et blanc qui vous montre uniquement des données basiques et qui est destiné à économiser de l’énergie.

Un autre point fort du TicWatch Pro 3 Ultra GPS est qu’il dispose d’un design ultrarésistant conçu pour résister à toutes vos aventures. Il résiste à l’humidité, aux températures élevées, aux rayons X et bien sûr, à l’eau et à la poussière. De plus, son écran est protégé par un verre Gorilla Glass DX qui le protège des chocs et des rayures. En plus d’être résistante, c’est une montre intelligente très bien construite qui transmet sa qualité dès que vous la mettez à votre poignet.

Les fonctionnalités de la montre intelligente incluent également le domaine du sport et de la santé. Elle dispose de nombreux modes sportifs pour suivre votre activité physique, avec un GPS de haute précision qui enregistre votre position en permanence. De plus, le TicWatch Pro 3 Ultra GPS propose diverses fonctions de santé, allant du capteur de fréquence cardiaque à la détection des battements irréguliers du cœur.

La cerise sur le gâteau est une batterie de 577 mAh qui offre une autonomie de 2 jours lors de l’utilisation maximale de la montre, y compris le mode Always on Display. Si vous n’êtes pas aussi exigeant dans votre utilisation, l’autonomie sera encore plus longue, ce qui est l’un des points forts de la montre intelligente.

Le TicWatch Pro 3 Ultra GPS est prêt à vous offrir la meilleure expérience au quotidien, que ce soit pour travailler, faire du sport ou vous promener. Profitez de cette réduction historique et obtenez-le pour seulement 179 euros sur Amazon. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter actuellement.

