L’IA pourra-t-elle conquérir le monde ? Le célèbre « parrain de l’IA » répond à cette question

Est-il possible qu’un scénario dans lequel nous serions remplacés par l’Intelligence Artificielle?

L’essor de ChatGPT et d’autres IA a soulevé cette question

Une des thématiques les plus brûlantes de l’actualité est la possibilité que les humains soient remplacés par des machines. Jusqu’à la fin de 2022, cela semblait être un argument tiré d’un film de science-fiction de Netflix; cependant, ce n’est plus un scénario invraisemblable. Le physicien théorique Michio Kaku, l’un des plus célèbres au monde, a commenté cette possibilité face à l’essor de ChatGPT et d’autres intelligences artificielles.

ChatGPT n’est qu’un « enregistreur glorifié »

Lors d’une interview à la CNN, le physicien a affirmé que l’IA est surestimée. En gros, elle est un reflet du comportement humain, qui introduit ses connaissances dans celle-ci et qui se limite à reproduire des fragments. Avec les propres mots de Kaku, les bots, comme ChatGPT, ne sont que des « enregistreurs glorifiés ». Leur contenu est créé par des humains, ils ne le créent pas eux-mêmes. D’autre part, certaines IA peuvent composer des chansons, mais elles utilisent des outils créés par des humains pour le faire.

« L’IA prend des fragments de ce que les humains ont versé sur le web, les réunit et les émet comme si elle les avait créés elle-même. Ensuite, les personnes en la lisant disent: ‘Oh mon Dieu, c’est un humain' », affirme le Docteur en Sciences Physiques et Mathématiques. Il a ensuite ajouté que les chatbots ne peuvent pas distinguer le vrai du faux. Ainsi, ils se limitent à reproduire ce qu’ils croient être réel en fonction de ce que les humains affirment sur Internet.

Ensuite, il a été ouvertement interrogé sur si l’Intelligence Artificielle prendra le contrôle du monde. « Non, ce n’est qu’une projection de la nature humaine dans les machines », a-t-il répondu. Cela est rassurant, compte tenu qu’il s’agit de l’opinion du « parrain de l’IA ».

D’autre part, lors de cette même interview, il a affirmé que l’humanité se trouve dans sa deuxième étape d’évolution informatique. La première étape était l’étape analogique, qui s’est développée « lorsque nous utilisions des bâtons, des pierres, des leviers ou des poulies ». Autour de la 2ème Guerre Mondiale, nous avons développé les transistors, qui fonctionnent grâce à l’électricité, ce qui a rendu possible le microchip, l’élément clé de la scène numérique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

Le physicien de 76 ans travaille en tant que professeur de Physique Théorique à l’Université de New York. Il a publié plusieurs livres sur ce domaine et est un spécialiste de la futurologie, une science qui tente de prévoir comment la société et sa technologie se développeront dans le futur.

