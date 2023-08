Es-tu au courant des raisons pour lesquelles cette application se bloque lorsque tu essaies de l’ouvrir sur ton Xiaomi

Il y a des applications qui, soudainement, cessent de fonctionner du jour au lendemain. Parfois, ce sont des applications que nous n’avons pas utilisées depuis longtemps mais que nous ne voulons pas désinstaller, et parfois nous les avons utilisées pour la dernière fois la veille. Pourquoi cela se produit-il? Que se passe-t-il si ce n’est pas une seule application, mais toutes les applications soudainement?

Parfois, vous vous retrouvez avec la désagréable surprise qu’une application est bloquée et refuse de fonctionner. Ou elle redémarre. Ou elle ne s’ouvre pas du tout. Et cela peut être pire, toutes les applications que vous avez soudainement se bloquent. Nous vous expliquerons pourquoi cela se produit et ce que nous pouvons faire à ce sujet.

Si une seule application est bloquée et ne s’ouvre pas / ne fonctionne pas

Application obsolète

La solution la plus simple : il se peut que cette application soit obsolète, alors allez sur Google Play Store ou Xiaomi Store et recherchez-la. Si vous avez l’option « mettre à jour », cela indique qu’une nouvelle version est disponible ou une mise à jour qui corrige un problème.

Effacer les données et le cache

Si cela ne fonctionne pas, passons à une mesure plus drastique : effacer les données enregistrées de l’application, ce qui résout parfois le problème. Pour cela :

Ouvrez les paramètres : faites glisser votre doigt vers le bas sur le côté droit de l’écran pour faire apparaître le menu des fonctions, puis appuyez sur l’icône d’engrenage. Faites défiler vers le bas et accédez à Applications. Dans Applications, accédez à Gérer les applications et recherchez celle qui pose problème. Appuyez dessus pour ouvrir les informations de l’application. Cliquez sur Désinstaller les mises à jour, sortez, redémarrez votre téléphone et essayez d’ouvrir l’application bloquée. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur Effacer toutes les données, mais gardez à l’esprit que cette opération supprimera le cache de l’application, comme l’historique des discussions, la progression du jeu, etc.

Désinstaller et réinstaller

Si l’étape précédente n’a pas fonctionné, la prochaine étape consiste à désinstaller directement l’application et la réinstaller, que vous l’ayez téléchargée depuis Google Play Store ou Xiaomi App Store.

L’application n’est pas mise à jour pour votre version de MIUI

Il arrive parfois qu’avec l’installation d’une nouvelle version de la surcouche MIUI, certaines applications n’ont pas été mises à jour par leurs créateurs et cessent donc de fonctionner. Par conséquent, si une application qui fonctionnait sous MIUI 13 cesse de fonctionner sous MIUI 14, il est possible que cela se produise parce que son créateur n’a pas encore adapté cette application à la nouvelle version de la surcouche pour les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO. Dans ce cas, tout ce que vous pouvez faire, c’est attendre.

Si toutes les applications sont bloquées et ne s’ouvrent pas / ne fonctionnent pas

Que l’ouverture d’une application ne fonctionne pas est une chose, mais que toutes les applications soient soudainement bloquées est une source de préoccupation. Ce que Xiaomi recommande sur son site d’assistance, c’est de faire une sauvegarde valide des données de votre téléphone – une méthode rapide est de synchroniser le service cloud – puis réinstaller les applications après avoir restauré les paramètres d’usine de votre téléphone.

Si cette mesure, la plus radicale à prendre sur un téléphone, ne fonctionne pas directement, il est alors recommandé de prendre votre téléphone dans un centre de service après-vente agréé Xiaomi pour une inspection.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :