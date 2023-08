Le prix du Samsung Galaxy Z Flip4 chute en flèche grâce à cette offre d’Amazon.

La réduction de ce Samsung Galaxy Z Flip4 sur Amazon est de 450 euros.

Si vous êtes un utilisateur régulier des produits Samsung, une grande partie de votre attention est probablement axée sur les nouveaux Galaxy Z Flip5, mais cela n’indique pas que la gamme précédente soit obsolète, bien au contraire. Nous parlons des Galaxy Z Flip4, qui restent d’impressionnants smartphones haut de gamme, avec un design exceptionnel et des caractéristiques qui en font des smartphones très puissants. De plus, avec l’offre que nous vous proposons, acheter l’un de ces téléphones est même plus que judicieux.

Ce Samsung Galaxy Z Flip4, dans son modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, a généralement un prix de 1 099 euros, tant sur Amazon que sur son site officiel, mais maintenant ce prix s’est effondré sur les deux plateformes. Cependant, il convient de mentionner que sur le site de Samsung, son prix chute à 729 euros, tandis que sur Amazon, où il a une évaluation de produit de 4,1 étoiles, sa réduction est plus importante, car sa valeur est tombée en dessous de 650 euros.

Pour être précis, la réduction sur ce téléphone de la marque coréenne est de 41%, ce qui fait que le Samsung Galaxy Z Flip4 est vendu à 649 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 450 euros par rapport à son prix habituel de 1 099 euros. Si vous décidez d’acheter cet appareil, maintenant qu’il est en réduction, vous pourrez également obtenir son chargeur ultra-rapide de 45 W. En plus des détails de l’offre elle-même, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de leur livraison gratuite, ce qui est toujours un grand avantage lors de tout achat.

Le Samsung Galaxy Z Flip4, qui intègre les dernières technologies dans plusieurs de ses fonctionnalités, dispose d’un écran intérieur Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ (2640 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, comme vous le savez bien, cet appareil dispose d’un écran extérieur, un écran Super AMOLED de 1,9 pouces avec une résolution de 260 x 512 pixels. À l’intérieur, nous pouvons trouver un processeur Snapdragon 8+ Gen 1.

En ce qui concerne le système photographique de ce téléphone, il convient de mentionner qu’il dispose d’une caméra arrière avec un module à deux capteurs : un capteur principal de 12 Mp et un grand-angle également de 12 Mp. De plus, ce système dispose d’une caméra frontale avec une lentille de 10 Mp. En ce qui concerne sa batterie, ce Galaxy Z Flip4 dispose d’une batterie de 3 700 mAh, qui offre 6 heures d’écran avec le WiFi, bien que sa durée passe à un peu moins de 5 heures avec la 5G. Sans aucun doute, ce n’est pas la meilleure batterie que vous trouverez, mais ce téléphone compense cela dans d’autres aspects. D’autre part, notez qu’il dispose d’une charge rapide de 45 W, ce qui permet de recharger la moitié de la batterie en une demi-heure, et de charger complètement en une heure et demie.

Ce smartphone est livré avec Android 12 sous la surcouche personnalisée One UI 3.2 de Samsung, et dispose de la 5G, du WiFi et du Bluetooth 5.2. De plus, cet appareil est doté d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un accéléromètre, d’un baromètre, d’un gyroscope, d’un capteur géomagnétique, d’un capteur de proximité et d’un capteur de luminosité. Dans l’ensemble, n’oubliez pas que le Samsung Galaxy Z Flip4 est actuellement disponible sur Amazon au prix de 649 euros.

