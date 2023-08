Google a un plan insolite pour que ses employés reviennent au bureau : les faire payer les nuits d’hôtel.

Les bureaux de Google sont très chers, donc ne pas les utiliser représente une perte d’argent considérable. Cela a conduit l’entreprise à élaborer ce plan insolite.

Non, Google ne paie pas l’hébergement

Le plan de Google pour inciter ses employés à revenir travailler en présentiel consiste à leur proposer des chambres d’hôtel à 99 dollars la nuit, à côté de leurs bureaux. Depuis que le télétravail a été imposé par la pandémie, l’entreprise a permis à ses salariés, parmi les mieux payés du secteur, d’effectuer leurs tâches depuis leur domicile. Cependant, 3 ans plus tard, le géant technologique est impatient de voir les employés retourner au bureau.

Google perd de l’argent s’il n’utilise pas ses bureaux

Le problème comporte plusieurs aspects. La première chose à prendre en compte est que les bureaux de Google se trouvent dans l’une des zones les plus chères des États-Unis, ce qui rend leur sous-utilisation peu rentable. D’autre part, même si les travailleurs respectent leurs horaires depuis leur domicile, il semble que la dynamique qu’ils avaient en présentiel ait été perdue.

L’hôtel coûte 99 euros par nuit et appartient à Google, ce qui permet aux employés qui y séjournent d’accéder rapidement aux bureaux. Cependant, ce prix n’est pas permanent, car il ne sera disponible que jusqu’au 30 septembre, date de la fin « de la promotion ». Le séjour est à la charge des employés, dont les opinions sont partagées.

La chaîne CNBC américaine a eu accès à une discussion entre les employés, où des opinions favorables et des opinions défavorables sont exprimées. D’une part, le prix de l’hébergement comprend les commodités de l’hôtel et le service de nettoyage, ce qui le rend particulièrement compétitif dans sa région. Et pour cause, Mountain View est proche de San Francisco, l’une des villes où les loyers sont les plus chers au monde, où le loyer moyen mensuel en plein centre dépasse les 4 000 dollars. Certains ont donc saisi cette offre.

D’autre part, d’autres ont profité du télétravail pour déménager vers des endroits bien moins chers et y travailler depuis là-bas. Pour eux, cela ne vaut pas le coup, car ils peuvent maintenir les mêmes horaires de travail et faire la même chose depuis le confort de leur domicile, mais à moindre coût. Ils peuvent même utiliser les propres applications de Google recommandées pour le télétravail.

Il faut également prendre en compte le fait que l’hôtel appartient à Google. Celui-ci ne semble pas être vraiment en bonne santé, ce qui a suscité des suspicions parmi les employés, certains soupçonnant que c’est un stratagème de l’entreprise pour écouler les chambres vides.

Ce n’est pas le premier plan que Google élabore pour inciter ses employés à revenir en présentiel. Ils ont d’abord demandé qu’ils reviennent, mais lorsqu’ils ont vu que beaucoup continuaient à opter pour le travail à distance, ils les ont menacés de prendre en compte négativement leurs performances. Les mauvais résultats de ces deux plans ont conduit au plan de l’hôtel.

