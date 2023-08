Saturn dit seulement les étudiants peuvent voir les données des utilisateurs, mais n’importe qui peut rejoindre l’application pour adolescents de l’iPhone [U]

14/08 : Saturn a soumis une mise à jour à l’App Store qui pourrait résoudre les préoccupations évidentes en matière de confidentialité. Cependant, comme vous le lirez ci-dessous, nous devrons comparer les mots de leur blog avec le fonctionnement réel de l’application.

Et si je vous disais qu’il existe une nouvelle application qui permet à n’importe qui de rechercher facilement les noms et les comptes de médias sociaux des adolescents locaux ? Assez effrayant, non ? C’est exactement ce que fait une nouvelle application appelée Saturn. C’est également l’une des 15 meilleures applications iPhone sur l’App Store actuellement.

Saturn est à la fois un calendrier et un réseau social

Saturn se présente comme la solution à la complexité de la gestion de la vie sociale et scolaire au lycée. Les élèves peuvent scanner une photo de leur emploi du temps de classe, et Saturn utilise l’OCR (reconnaissance optique de caractères) de base pour créer un calendrier scolaire personnel.

Cet aspect de Saturn est en réalité très bien pensé et astucieux. Malheureusement, Saturn vise explicitement les lycéens, et non les étudiants universitaires. Par conséquent, la majorité de ses utilisateurs auront entre 14 et 18 ans. La confidentialité devrait être la base d’une application destinée uniquement aux adolescents.

Saturn prétend protéger les étudiants

Sur le papier, Saturn dit tout ce que vous aimeriez entendre sur l’autorisation des étudiants qui vérifient leur statut sur la plateforme.

Sur son site web, Saturn affirme que seuls les camarades de classe peuvent voir les emplois du temps des cours. Ils prétendent également utiliser les adresses e-mail de l’école pour confirmer que les utilisateurs sont réellement des étudiants de l’école qu’ils ont sélectionnée :

Saturn est une plateforme pour les étudiants, créée par des étudiants. Elle est spécifique à la communauté, ce qui indique que votre calendrier est lié aux cours proposés dans votre école et ne peut être consulté par aucun étudiant en dehors de votre école. Pour vérifier que vous fréquentez votre école, nous vérifions votre adresse e-mail scolaire après le téléchargement de l’application Saturn. Une fois vérifié, vous pouvez facilement vous connecter et terminer notre processus d’intégration simple pour ajouter vos cours à partir d’une liste des cours proposés dans votre école.

Le problème, c’est que tout ce que Saturn affirme faire pour vérifier que ses utilisateurs sont des lycéens est du bullshit.

N’importe qui peut rejoindre et parcourir Saturn

N’importe qui peut télécharger Saturn, fournir une localisation générale et sélectionner un lycée local. Tout ce dont on a besoin pour voir tous les utilisateurs d’un lycée local est un numéro de téléphone. Vous pouvez choisir de ne pas fournir une localisation précise et refuser de télécharger vos contacts sur Saturn.

Le processus de configuration demande un nom (que vous pouvez inventer), une date de naissance (que vous pouvez fausser) et une classe de fin d’études (qui affiche simplement votre niveau scolaire). Si vous répondez à ces trois questions, vous êtes libre de parcourir Saturn comme si vous étiez un étudiant.

À ce stade, vous avez un accès total à tous les utilisateurs associés au lycée en moins de cinq minutes. Les informations partageables sur Saturn incluent :

noms d’étudiants

photos de compte

horaires de cours et enseignants

liens vers les comptes Instagram, TikTok, Snapchat et Venmo

la possibilité d’envoyer des messages privés

Aucune vérification d’identité réelle n’est requise.

Le risque de Saturn pour les adolescents

Au 9 août, le site web de Saturn met en avant les « directives des forces de l’ordre » pour son « espace en ligne sûr et sécurisé pour les étudiants », à titre de clause de non-responsabilité légale ou de garantie concernant sa politique de confidentialité.

Le problème, c’est que n’importe qui pourrait facilement exploiter les données librement disponibles sur la plateforme dans le monde réel ou sur une autre plateforme. Si les informations d’un utilisateur de Saturn étaient utilisées de manière malveillante, Saturn ne serait jamais directement lié à l’incident.

En même temps, Saturn dit à ses utilisateurs adolescents que seuls les étudiants de leur lycée peuvent voir ce qu’ils partagent. C’est comme une immense liste de contacts de adolescents se faisant passer pour un journal intime privé.

Est-ce que Saturn ment pour rassurer ses utilisateurs étudiants ? Misleading everyone until they can actually provide the verification process they claim to have ? Alors que Saturn grimpe dans les classements de l’App Store, Apple devrait-il prendre note ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

