Xiaomi Pad 6 Max : la tablette la plus ambitieuse et grande de Xiaomi arrive en 14 pouces

Énorme. Gigantesque. Et un point à part dans le catalogue des dispositifs Xiaomi. La Xiaomi Pad 6 Max est maintenant une réalité qui fait honneur à son nom. Parce que nous parlons d’une tablette avec un écran de 14 pouces, l’équivalent d’un ordinateur portable.

Lors de l’événement Growing Up de XiaomiToday, Lei Jun, PDG et fondateur de l’entreprise, a prononcé son discours traditionnel devant tous les spectateurs. Et c’est sur scène lors de l’événement que nous venons de voir la Xiaomi Pad 6 Max présentée, confirmant ainsi les rumeurs des dernières semaines.

Voici les caractéristiques de la Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi pad 6 MAX Écran LCD 14 pouces 2.8 K | 120 Hz processeur Snapdragon 8+ Gen 1 versions 8GB + 256GB | 12 GB + 256 GB | 12 GB + 512 GB | 16 GB + 1 TB caméras arrière 50 MP | Capteur de profondeur de 2 MP caméra frontale 30 MP capteur 3D TOF batterie et charge 10.000 mAh | 67W | Charge inverse 33W système d’exploitation MIUI 14 pour Pad basé sur Android 13 connectivité USB-C 3.2 | Bluetooth 5.3 | WiFi 6 dimensions et poids 253.95 x 165.18 x 6.51 mm | 490g autres HDR 10 | Dolby Atmos | Dolby Vision | 8 haut-parleurs | WPS Office PC for Pad prix Dès 480 euros au taux de change

L’écran le plus « max » de tous

13-14 pouces est généralement considéré comme la taille la plus petite pour un ordinateur portable, tandis que 11-12 pouces est le maximum pour une tablette moyenne. La Xiaomi Pad 6 Max est livrée avec un écran LCD de 14 pouces, ce qui en réalité l’équivalent d’un ordinateur portable. En réalité, le panneau du Pad 6 Max est 62% plus grand que l’écran du Pad 6 et du Pad 6 Pro, qui font 11 pouces dans les deux cas. Ce qu’il conserve, c’est la résolution 2.8K et la fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

De plus, la Pad 6 Max est dotée d’un système audio avec huit haut-parleurs et du Dolby Atmos, ce qui, associé à son écran, en réalité une mini-télévision parfaite pour regarder Netflix, etc. Selon Xiaomi, la Pad 6 Max offrira une expérience de niveau PC grâce à des fonctionnalités telles que le WPS Office PC for Pad et sa fonction native d’écran divisé en quatre fenêtres.

Chipset Snapdragon pour un ordinateur portable « déguisé » en tablette

En interne, nous parlons d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1, le même que celui de la Pad 6 Pro et la puce la plus puissante de l’année dernière présente dans la plupart des téléphones haut de gamme. La Pad 6 Max sera équipée d’une batterie massive de 10.000 mAh, qui prend en charge apparemment la charge rapide de 67W. La société a confirmé qu’elle prenait également en charge la charge inverse de 33W, ce qui indique qu’elle peut être utilisée pour alimenter d’autres appareils.

En ce qui concerne ses configurations, nous en avons à nouveau quatre. Mais en montrant le « MAX » dans son nom, le Xiaomi Pad 6 Max dans sa configuration maximale haut de gamme est une bête avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Un système qui restera puissant pendant plusieurs années sans aucun doute.

La puce de gestion de la batterie Surge G1 de Xiaomi est également présente à l’intérieur de l’appareil, qui mettra en œuvre une zone de dissipation thermique massive de 15.839 mm² pour gérer sa puissance et sa taille.

Appareil photo double et selfie avec TOF 3D

En ce qui concerne la photographie, le Xiaomi Pad 6 Max dispose de la même configuration de double appareil photo arrière que le Pad 6 Pro : un capteur principal de 50 MP et une lentille de profondeur de 2 MP. À l’avant, la nouveauté réside dans un capteur principal de 30 MP associé à un capteur 3D ToF pour la reconnaissance faciale avancée. Il y a aussi un indicateur de permission qui clignote en rouge lorsque une application tente d’accéder à des données sensibles comme l’appareil photo et aide l’utilisateur à décider s’il accorde ou non la permission.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Pad 6 Max

La Xiaomi Pad 6 Max exécute Android 13 OS dès sa sortie de la boîte. Elle dispose de fonctionnalités telles que le mode d’écran partagé pour utiliser quatre applications simultanément, WPS Office préinstallé et bien plus encore. La tablette est compatible avec un clavier détachable qui comprend également un pavé tactile. Elle est également livrée avec un stylet doté d’une fonction de bouton de mise au point qui en réalité un pointeur laser virtuel.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Pad 6 Max

En ce qui concerne le prix de ses différentes versions sur le marché chinois, voici ce que nous avons :

Xiaomi Pad 6 Max 8GB+256GB : 3 799 yuans, environ 480 euros au taux de change

: 3 799 yuans, environ 480 euros au taux de change Xiaomi Pad 6 Max 12GB+256GB : 3 999 yuans, environ 505 euros au taux de change

: 3 999 yuans, environ 505 euros au taux de change Xiaomi Pad 6 Max 12GB+512GB : 4 399 yuans, environ 555 euros au taux de change

: 4 399 yuans, environ 555 euros au taux de change Xiaomi Pad 6 Max 16GB+1TB : 4 799 yuans, environ 606 euros au taux de change

Plus d’informations | Xiaomi China

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :