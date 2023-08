La nouvelle ère de l’harmonie entre tablettes et bracelets : Découvrez la nouvelle Xiaomi Pad 6 Max et la Band 8 Pro !

Dans le paysage technologique en constante évolution, Xiaomi reste à l’avant-garde de l’innovation, en proposant en permanence des produits de pointe qui redéfinissent notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Les derniers ajouts à leur gamme, le Xiaomi Pad 6 Max et le Xiaomi Band 8 Pro, ne font pas exception. Ces appareils remarquables incarnent l’engagement de Xiaomi à repousser les limites, à créer des expériences immersives et à améliorer la productivité. Plongeons dans les fonctionnalités exceptionnelles qui distinguent le Xiaomi Pad 6 Max et le Xiaomi Band 8 Pro dans le monde de la technologie.

Le Xiaomi Pad 6 Max introduit une révolution dans notre perception du divertissement et de la productivité sur une tablette. Doté d’un immense écran de 14 pouces avec une résolution Ultra HD 2,8K, cette tablette repousse les limites de l’immersion visuelle. Que vous regardiez des films, feuilletiez des photos ou lisiez des documents, les couleurs vibrantes et les détails nets captiveront vos sens.

Mais ce qui distingue vraiment le Xiaomi Pad 6 Max, ce sont ses capacités audio. Équipée de huit haut-parleurs réglés avec expertise, la tablette crée une scène sonore qui vous enveloppe dans un véritable spectacle auditif. La conception unique du croisement entre les hautes et moyennes fréquences, accompagnée d’aigus translucides et de basses puissantes, garantit une expérience de divertissement sensationnelle. De regarder vos émissions préférées à profiter de votre bibliothèque musicale, cette tablette donne vie au son d’une manière auparavant inimaginable.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8+ alimente le Xiaomi Pad 6 Max, améliorant à la fois les performances et l’efficacité. Les optimisations exclusives pour l’écran plus grand garantissent une multitâche fluide, que vous jouiez à des jeux intenses ou utilisiez des applications gourmandes en ressources. La surface impressionnante de dissipation de chaleur de 15 839 mm² maintient la tablette au frais même lors d’une utilisation prolongée, vous permettant de libérer tout le potentiel du processeur Snapdragon.

Le Xiaomi Pad 6 Max bénéficie également d’une exceptionnelle autonomie de batterie grâce à sa batterie massive de 10 000 mAh. Cette puissance garantit que la tablette durera plus longtemps que la plupart des ordinateurs portables, offrant une utilisation prolongée sans besoin de recharge constante. L’inclusion de la puce Xiaomi Surge G1 dans le système de gestion de la batterie contribue à ralentir le vieillissement de la batterie, garantissant ainsi sa fiabilité à long terme. De plus, la capacité de recharge inversée de 33 W de la tablette en réalité un chargeur polyvalent capable d’alimenter d’autres appareils en déplacement.

L’efficacité et la productivité sont encore renforcées par des fonctionnalités telles que le Freedom Workbench. La tablette prend en charge la collaboration à quatre fenêtres, vous permettant d’exécuter plusieurs tâches simultanément et de gérer des documents, des présentations et des e-mails comme jamais auparavant. Meeting Toolbox 2.0 révolutionne les réunions virtuelles avec une réduction de bruit bidirectionnelle pour une qualité vocale limpide et un modèle de traduction AI à grande échelle pour améliorer la communication interlinguistique. Le Smart Touch Keyboard offre une expérience de frappe confortable, transformant le Xiaomi Pad 6 Max en une puissante station de travail.

Pour les esprits créatifs, le Xiaomi Focus Stylus et le Xiaomi Stylus sont des compagnons essentiels. Le Focus Stylus introduit la « Focus Key », vous permettant de le transformer instantanément en pointeur laser virtuel, idéal pour les présentations et la mise en évidence du contenu. Le Xiaomi Stylus offre une expérience d’écriture améliorée avec une faible latence et une sensibilité à la pression, ce qui en réalité l’outil idéal pour libérer votre créativité sur la toile de 14 pouces.

Xiaomi Band 8 Pro : une fusion de style et de fonctionnalité.

Complétant l’innovation du Xiaomi Pad 6 Max, le Xiaomi Band 8 Pro est un appareil portable intelligent qui allie parfaitement style et fonctionnalité. Avec une impressionnante autonomie de batterie de 14 jours, y compris une remarquable durée de vie de 6 jours en mode Always-On Display (AOD), le Band 8 Pro vous permet de rester connecté et informé tout au long de la journée.

Le Band 8 Pro redéfinit la surveillance de la santé et de la condition physique avec un module de surveillance à double canal amélioré et des algorithmes optimisés. Que vous fassiez de l’exercice en intérieur ou en extérieur, l’exactitude de la surveillance vous permet d’obtenir des données instructives pour améliorer votre parcours de remise en forme.

De plus, l’écran large de 1,74 pouces du Band 8 Pro offre une expérience visuelle immersive directement à votre poignet. La fonction Album Dial vous permet de personnaliser l’affichage avec des images qui résonnent en vous, transformant votre appareil portable en une toile de souvenirs et d’inspiration.

Passons aux prix, le Xiaomi Pad 6 Max commencera à partir de 3799¥ et le Xiaomi Band 8 Pro coûtera 399¥. Dans un monde où la technologie évolue constamment, Xiaomi a une fois de plus relevé le défi avec le Xiaomi Pad 6 Max et le Xiaomi Band 8 Pro. Le Pad 6 Max redéfinit le divertissement, la productivité et la créativité avec des expériences visuelles et sonores étonnantes, des performances puissantes et des fonctionnalités de collaboration fluides.

Le Band 8 Pro allie harmonieusement style et fonctionnalité grâce à une autonomie de batterie prolongée et une surveillance précise de la santé. Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère technologique, Xiaomi continue de repousser les limites de l’innovation et d’enrichir nos vies de manière dont nous ne pouvions que rêver.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :