Xiaomi CyberDog 2, le chien robot de Xiaomi ressemble vraiment à un chien

Xiaomi a mis à jour son chien robot: la deuxième génération est plus petite et plus légère, et a la forme d’un chien.

Le nouveau Xiaomi CyberDog 2

Il s’est écoulé deux ans depuis que Xiaomi a présenté au monde le CyberDog, son « chien robot » quadrupède inspiré des modèles de Boston Dynamics. Maintenant, profitant de son grand événement annuel de matériel qui a lieu en été, où elle a déjà présenté des produits tels que le Xiaomi MIX Fold 3, la marque a dévoilé la deuxième génération de son célèbre robot: le Xiaomi CyberDog 2.

Il s’agit d’une version plus petite et plus légère. Tellement, que l’entreprise a montré lors de sa présentation comment le robot est capable de se tenir sur une patte posée sur un bloc de tofu sans le détruire.

Le Xiaomi CyberDog 2 est plus léger, plus petit et plus agile

La chose la plus frappante de ce nouveau chien robot est qu’il ressemble vraiment à un chien. La marque a redessiné son esthétique, de sorte qu’il a maintenant même deux petites oreilles de chaque côté de la tête.

Avec 8,9 kilos et une hauteur de seulement 36,7 centimètres, Xiaomi compare le CyberDog 2 à un petit chien de race. Ce chien, cependant, est rempli de capteurs, y compris une caméra RGB, une caméra interactive soutenue par l’IA, quatre capteurs ToF, un capteur LiDAR, une caméra de profondeur, un capteur ultrasonique, un capteur à objectif fish-eye, un capteur de force et deux capteurs Ultra Wide Band. Il intègre également quatre microphones et est compatible avec l’algorithme vocal Xiaomi AI.

Xiaomi a mis l’accent sur les capacités intelligentes du robot grâce à son processeur NX et ses deux co-processeurs, capables d’atteindre 21 téra-opérations par seconde de puissance de calcul. Il dispose d’un logiciel open source, ce qui, selon Xiaomi, le rend idéal pour les passionnés de technologie et les développeurs qui souhaitent expérimenter avec ce type de produits.

Le CyberDog 2 est doté d’un châssis personnalisable et est disponible en plusieurs couleurs différentes. En ce qui concerne son prix, il coûte 12 999 yuans, environ 1 643 euros. Il sera bientôt disponible à la vente en Chine.

