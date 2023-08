Nouveau Xiaomi MIX Fold 3 : Xiaomi met le paquet avec le meilleur téléphone à écran pliable à ce jour

Tel que promis, Xiaomi a tenu sa présentation en Chine, son pays d’origine. Un événement fixé le 14 août, qui a été précis à son rendez-vous et où nous avons vu plusieurs appareils de la marque pour la première fois, malgré les petites informations divulguées pour chauffer l’atmosphère. L’un des plus importants, sinon le plus important, est son nouveau téléphone pliable. Le nouveau Xiaomi MIX Fold 3 est désormais officiel.

Comme prévu, Xiaomi a mis les bouchées doubles en termes de design et de fonctionnalités pour mettre sur le marché le meilleur téléphone pliable disponible à ce jour. Une véritable prouesse d’ingénierie et de design qui est initialement mis en vente en Chine. Nous vous en disons plus à ce sujet.

Fiche technique du Xiaomi MIX Fold 3

XIAOMI MIX FOLD 3 ÉCRAN pliable AMOLED DE 8,02 POUCES RÉSOLUTION 2K FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 120 HZ ET FRÉQUENCE DE TOUCHER DE 240 HZ LUMINOSITÉ DE 1 300 NITS (2 600 NITS EN PIC) GORILLA GLASS VICTUS 2 Écran extérieur 6,5 POUCES RÉSOLUTION FULLHD+ BOÎTIER FIBRE DE COMPOSITE, CHARNIÈRE CERTIFIÉE POUR 500 000 PLIAGES ET QUI SUPPORTENT DES OUVERTURES DE 45º À 135º PROCESSEUR QUALCOMM SNAPDRAGON GEN 2 PUCES XIAOMI SURGE POUR LES GRAPHIQUES ET LA GESTION PHOTOGRAPHIQUE VERSIONS 12 GO/256 GO 16 GO/512 GO 16 GO/1 TO LPDDR5X UFS 4.0 BATTERIE 4 800 MAH CHARGE RAPIDE AVEC UN CÂBLE DE 67 W CHARGE RAPIDE SANS FIL DE 50W APPAREILS PHOTO ARRIÈRE PRINCIPAL : 50 MÉGAPIXELS OIS ULTRA GRAND ANGLE : 13 MÉGAPIXELS TÉLÉOBJECTIF : 10 MÉGAPIXELS OIS ZOOM 3,2x ZOOM TÉLESCOPIQUE : 10 MÉGAPIXELS OIS ZOOM 5x MODE PRO LENTILLES SUMMICRON DE LEICA APPAREILS PHOTO AVANT 20 MÉGAPIXELS INTÉRIEUR 20 MÉGAPIXELS EXTÉRIEUR DIMENSIONS ET POIDS DÉPLIÉ : 161,2 X 143,28 X 5,26 PLIÉ : 161,2 X 73,5 X 10,96 millimètres POIDS : 259 EUROS PRIX À PARTIR DE 1 144 EUROS AU TAUX DE CHANGE

Le meilleur pliable du marché est également le mieux conçu

Nous parlons du meilleur design d’un téléphone portable de Xiaomi à ce jour, en commençant par son nouveau système de charnière qui permet de maintenir l’écran ouvert de 45º à 135º, et en continuant car il est capable de supporter jusqu’à 500 000 ouvertures et fermetures. Beaucoup plus que ce que le téléphone subira au cours de sa durée de vie. La charnière est composée de 198 pièces, dont 14 mobiles. Un grand pas en avant par rapport aux 8 pièces mobiles et 87 pièces au total du Fold 2 de l’année dernière.

Et cette charnière se chargera d’ouvrir et de fermer un écran AMOLED de 8,02 pouces (une fois déplié) avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz (LTPO) et une luminosité maximale de 2 600 nits, mais ici nous parlons seulement de pics ponctuels. La luminosité maximale de l’écran dans des conditions normales sera de 1 300 nits. L’écran est également protégé par le Gorilla Glass Victus 2.

À l’extérieur, nous aurons également un grand écran. Dans ce cas, un FullHD+ de 6,5 pouces que nous utiliserons lorsque ce MIX Fold 3 de Xiaomi sera fermé. La marque nous dit lors de sa présentation que le nouveau pliable est fabriqué avec un extérieur en fibre de composite pour un poids moindre et une plus grande résistance aux chutes et aux rayures. Selon Xiaomi, cette fibre de composite est 36 fois plus résistante que le verre traditionnel, nous pouvons donc être tranquilles de ce côté-là.

Une puissance inégalée pour le Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi injecte un Snapdragon 8 Gen 2 dans son nouveau téléphone pliable, le processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour. Mais le processeur n’est pas seul, car il est accompagné d’une mémoire RAM maximale de 12 Go et d’un stockage interne allant jusqu’à 1 To. LPDDR5X pour le premier, UFS 4.0 pour le second. La vitesse la plus élevée qu’il est possible d’offrir pour son dernier appareil.

Nous n’avons pas parlé des puces Surge de la marque et nous ne voulons pas l’oublier. Xiaomi monte pas moins de trois puces de sa propre récolte à bord de son MIX Fold 3. Deux d’entre elles sont chargées de la partie graphique pour soulager le processeur principal et réduire la consommation d’énergie, et une autre est chargée de la partie photographique du téléphone.

En ce qui concerne la batterie, le nouveau MIX Fold 3 arrive sur le marché avec une batterie double de 4 800 mAh, ce qui lui permet d’atteindre une charge rapide de 67 W avec des chargeurs compatibles. Mais cela ne s’arrête pas là, car nous aurons également une charge sans fil jusqu’à 50 W pour le nouveau pliable. Compatible avec n’importe quel chargeur Qi du marché. Xiaomi affirme que son MIX Fold 3 se charge avec un câble en seulement 40 minutes et qu’en 10 minutes, nous avons déjà récupéré 36 % de la batterie.

Un équipement photographique de haute qualité

Nous ne pouvons pas oublier les appareils photo, avec les quatre capteurs que nous attendions à bord du terminal. Ici, nous avons jusqu’à trois lentilles stabilisées optiquement grâce à un système OIS : la principale, la lentille téléobjectif et la lentille avec zoom télescopique. Il y a aussi un autre appareil photo avec une lentille ultra grand-angle et la caméra principale dispose de 50 mégapixels à son service. D’ailleurs, grâce au zoom optique, nous avons un zoom de 3,2X et le zoom télescopique offre 5 zooms.

En ce qui concerne les selfies, nous avons également une double caméra, chacune d’une résolution de 20 mégapixels et chacune située sur une partie du téléphone, à l’intérieur et à l’extérieur. Tout l’équipement photo est imprégné de la marque Leica, tant dans la construction des lentilles que dans le logiciel lui-même du MIX Fold 3. Nous parlons de lentilles Summicron, ce qui n’est pas rien, mais nous aurons également un mode de photographie manuel Pro orchestré par l’association entre Xiaomi et Leica.

Le téléphone a des dimensions de 161,2 x 143,28 x 5,26 millimètres déplié et de 161,2 x 73,5 x 10,96 millimètres plié. Son poids est de 259 euros.

Versions et prix du Xiaomi MIX Fold 3

Le nouveau Xiaomi MIX Fold 3 est initialement mis en vente en Chine avec un prix qui commence à 8 999 yuans pour sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne. Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle selon laquelle il deviendrait la première génération de pliables de Xiaomi à arriver en France. Les prix complets sont les suivants :

Xiaomi MIX Fold 3 avec 12 Go/256 Go : 8 999 yuans soit 1 144 euros

8 999 yuans soit 1 144 euros Xiaomi MIX Fold 3 avec 16 Go/512 Go : 9 999 yuans soit 1 271 euros

9 999 yuans soit 1 271 euros Xiaomi MIX Fold 3 avec 16 Go/1 To : 10 999 yuans soit 1 398 euros

