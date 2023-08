De 1009 à 827 euros : Amazon continue de faire chuter le prix de l’iPhone 14

Amazon propose une grande offre sur l’iPhone 14 qui peut vous faire économiser près de 200 euros.

Amazon fait baisser le prix de l’iPhone 14 avec une nouvelle offre

Si vous envisagiez d’acheter un nouvel iPhone, c’est votre jour de chance. L’iPhone 14, le dernier modèle lancé par Apple sur le marché, bénéficie d’une belle réduction sur Amazon qui vous permet de l’obtenir pour 182 euros de moins. En effet, Amazon propose l’iPhone 14 à seulement 827 euros. Une différence incroyable si l’on considère que le prix officiel dans l’Apple Store est de 1009 euros.

Et le meilleur dans tout ça, c’est que vous pourriez obtenir un iPhone complètement neuf pour près de 200 euros de moins, car il ne s’agit pas d’un modèle reconditionné comme cela s’est déjà produit et il n’est pas aussi bon marché dans d’autres stores, car chez MediaMarkt, par exemple, il coûte 879 euros. Cet iPhone 14 avec 128 Go de stockage serait à vous pour seulement 827 euros grâce à cette super offre d’Amazon.

iPhone 14

Pour ce prix, l’iPhone 14 d’Apple se présente comme l’une des meilleures options

Pour 827 euros, l’iPhone 14 se présente comme l’une des meilleures options si vous recherchez un nouvel iPhone. Non seulement pour son prix, mais aussi parce que c’est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en 2023 en raison de toutes ses fonctionnalités. Des spécifications telles que son écran OLED Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels, 460 ppp.

Bien que cet iPhone hérite du processeur A15 Bionic des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, c’est l’un des meilleurs processeurs actuellement disponibles chez Apple. Cela indique que vous aurez la puissance nécessaire pour tout ce que vous demandez, ainsi que la garantie de bénéficier de mises à jour pendant de nombreuses années, non seulement grâce au processeur, mais aussi grâce au matériel, qui date de l’année précédente.

D’autre part, l’iPhone 14 dispose également d’un excellent système de double appareil photo (12+12 Mp) grâce auquel toutes vos photos seront superbes. Et les selfies aussi, grâce à sa fonction spéciale et ses 12 Mp sur sa caméra frontale. Et c’est la même chose pour l’enregistrement vidéo.

Enfin, en ce qui concerne la batterie, il n’est pas en reste car il bénéficie d’une grande autonomie de 3279 mAh. D’autres fonctionnalités qui distinguent cet iPhone 14 sont son double SIM, la reconnaissance faciale Face ID, la résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, le MagSafe, le Ceramic Shield et une grande variété de couleurs parmi lesquelles se trouvent le Midnight, le Blanc Étoile, le Rouge, le Violet, le Jaune et le Bleu, qui sont tous à bon prix.

iPhone 14

En conclusion, si vous cherchiez un nouvel iPhone, vous pouvez obtenir l’iPhone 14 en couleur bleue avec 128 Go de stockage pour seulement 827 euros sur Amazon. Une belle réduction de 182 euros par rapport à son prix officiel dans l’Apple Store.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :