La PS5 Slim semble de plus en plus réelle : maintenant une vidéo de cette prétendue console a été dévoilée

Les plus grands passionnés de jeux vidéo l’ont sûrement en tête, mais pour ceux qui ne sont pas si familiers avec ce milieu, il n’est jamais superflu de se rappeler que chez Sony, c’est une habitude pour chacune de leurs consoles PlayStation de lancer une version slim de chacune d’entre elles lorsque celles-ci atteignent un certain stade de leur génération. Par conséquent, sur cette base, il est très probable que la PS5 finisse par recevoir sa propre version plus compacte, comme l’indiquent bien les rumeurs et fuites qui circulent depuis un moment maintenant.

Exactement, depuis un certain temps déjà, nous lisons divers rapports et fuites qui suggèrent que Sony envisage de lancer une PlayStation 5 Slim, c’est du moins ainsi qu’elle est appelée malgré l’absence de confirmation officielle, une console qui disposerait d’un lecteur de disque amovible et qui pourrait arriver dans les derniers mois de cette même année 2023, année à laquelle la PS5 aura 3 ans sur le marché, ce qui se produira en novembre. Eh bien, ces derniers jours, nous avons reçu une nouvelle fuite concernant cette console, une qui nous permet de voir à quoi ressemblerait cette nouvelle version, tant attendue et hypothétique.

La prétendue PS5 Slim a été aperçue dans une vidéo dévoilée

Auparavant, cette nouvelle console du fabricant japonais avait été aperçue dans différentes images de la prétendue boîte, mais maintenant, nous avons une vidéo partagée par le compte Twitter (X) BwE qui confirmerait pratiquement l’existence de cette console, qui présenterait également quelques changements esthétiques. Évidemment, tout cela doit être pris comme une fuite et non comme une confirmation à 100 %, car Sony n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet.

Ce qui est clair, c’est que cette vidéo, que vous pouvez voir avant le paragraphe précédent, nous montre à quoi ressemblerait cette prétendue console et nous pouvons voir que dans son boîtier blanc, elle aurait une bande qui sert à la diviser en deux, pour ainsi dire, mais ce n’est pas la seule caractéristique qui a été dévoilée, bien sûr. Selon certains médias après avoir vu la vidéo mentionnée, cette PS5 Slim, avec le numéro de modèle CFI-2016, pourrait réduire sa taille d’environ 5 centimètres et disposer de deux ports USB-C à l’avant. De plus, ce que nous avons vu indique également que, comme l’a clarifié l’utilisateur dans un tweet ultérieur, cette console aurait le lecteur de disque amovible mentionné, bien qu’il puisse être vendu séparément de la machine.

Comme nous l’avons dit précédemment, cette vidéo pourrait ne rien montrer de réel ou même appartenir à une version abandonnée. Pour le moment, il est difficile de dire si nous devons nous fier ou non à ce qui est montré dans la vidéo de BwE, mais il est indéniable que Sony ne tardera pas à sortir de nouvelles versions de sa PS5, car c’est quelque chose de très courant, parmi lesquelles nous devrions trouver cette nouvelle PS5 Slim et une prochaine PS5 Pro, comme l’ont également indiqué d’autres rumeurs ces derniers mois. En ce qui concerne la prétendue PlayStation 5 Slim, il convient également de mentionner que certains rapports récents indiquaient une sortie en septembre 2023, donc, si c’est le cas, nous ne devrions pas tarder à connaître une annonce officielle de la part de la société japonaise.

En attendant, il est absolument certain que Sony souhaite miser gros sur le jeu en cloud pour la PS5, et en témoignent sa prochaine console portable Project Q et la fonctionnalité très attendue qui permettra de jouer aux jeux de la PlayStation 5 via le cloud.



