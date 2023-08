Certains flagships Android resteront avec les Snapdragon 8 Gen 2 en 2024 et la raison est économique

Une fuite réalisée par Digital Chat Station parle du coût du Snapdragon 8 Gen 3, qui sera quelque peu élevé, réduisant ainsi le nombre de fabricants qui le choisiront.

Les prochains flagships resteront avec le Snapdragon 8 Gen 2.

Cette année est celle des téléphones avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Tous les haut de gamme des principaux fabricants en sont équipés, et c’est parce que ceux de San Diego ont su créer une puce que tout le monde veut utiliser dans leurs offres principales et les plus attractives. Une des surprises les plus agréables a été faite par Samsung, qui l’a inclus pour tout le monde dans la série Galaxy S23 et qui brille particulièrement dans les Galaxy S23 Ultra que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser.

Cependant, il semble que la génération future pourrait en rester là selon les informations publiées dans Android Authority, bien qu’il soit prévu que Qualcomm annonce sa nouvelle puce vers la fin de l’année 2023. Et les raisons ? Eh bien, apparemment, elles ont à voir avec l’aspect délicat de l’argent.

Un composant essentiel, mais plus cher que prévu

D’après le célèbre tipster Digital Chat Station qui a publié sur Weibo, il semble que le prix des nouveaux Snapdragon soit un peu élevé. Cela fera en sorte que seuls ceux qui ont un budget plus large pourront se le permettre, laissant le reste avec les Snapdragon 8 Gen 2 ou, tout simplement, passant aux processeurs haut de gamme Dimensity fabriqués par MediaTek.

D’après le média, cette restriction des processeurs de dernière génération pour les haut de gamme n’est pas quelque chose de nouveau et a été observée chez des fabricants tels que OPPO et vivo, qui ont adopté des processeurs Snapdragon de l’année précédente ou tout simplement des puces de MediaTek.

Les paroles de Digital Chat Station suggèrent que, très probablement, plus de fabricants choisiront cette voie d’ici 2024. Il faut prendre en compte, surtout, que les entreprises examineront leur marge de profit et chercheront une solution qui les impacte le moins possible (ou qui leur permette de s’améliorer).

Il convient de rappeler que tant les Snapdragon 8 Gen 2 que les Dimensity 9200 de MediaTek sont des processeurs très capables et puissants. À moins que vous ne souhaitiez que votre prochain flagship ait la dernière technologie (ou que vous ayez une aversion pour tout autre processeur que Qualcomm), vous ne devriez pas avoir de problèmes même avec la prochaine génération.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :