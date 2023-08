Date de sortie, spécifications, prix, design, fonctionnalités et plus encore du Pixel 8 Pro

Le prochain fleuron de Google destiné à rivaliser avec les téléphones haut de gamme des autres fabricants est la série Pixel 8. La série Pixel 7 va bientôt perdre son meilleur téléphone premium de Google avec l’arrivée de la série Pixel 8, dont le lancement est prévu dans les prochains mois. Le prochain appareil fait déjà les gros titres en raison de nombreuses fuites. C’est donc le moment idéal pour rassembler toutes les informations sur les futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro en un seul endroit.

Nous parlerons spécifiquement de la date de sortie, du design, des spécifications, du prix et de certaines autres informations disponibles sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Il est important de noter que bon nombre de ces informations sont basées sur des rumeurs et des fuites, bien que l’histoire montre que de nombreuses fuites s’avèrent souvent exactes.

Quand sortira le Google Pixel 8 (Pro) ?

De nombreux fans de Pixel sont impatients de la sortie de la nouvelle série phare et se posent tous la même question : Quand sera disponible la série Pixel 8 ? Il ne reste plus beaucoup de temps avant le lancement de l’appareil, prévu dans les deux prochains mois.

Google a régulièrement dévoilé sa gamme phare en octobre chaque année. Nous anticipons que Google maintiendra ce schéma cette année également, ce qui indique que la série Google Pixel 8 devrait sortir en octobre 2023.

L’augmentation du nombre de fuites indique également que l’événement de lancement est imminent.

Le design de la série Google Pixel 8 sera-t-il le même que celui de la série Pixel 7 ?

Contrairement à l’année dernière, lorsque Google a partagé le design de la série Pixel 7 des mois avant sa sortie, Google n’a pas encore fourni d’informations officielles sur le design du Pixel 8 cette année. Cependant, de nombreuses images du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro sont déjà disponibles, y compris des images de haute qualité.

D’après les fuites, il semble que Google maintiendra un design similaire pour la série Pixel 8, mais avec une meilleure finition. Oui, il y aura une grosse île de caméras à l’arrière. Cependant, pour le Pixel 8 Pro, des rapports indiquent l’ajout d’un capteur infrarouge positionné juste en dessous du flash LED. De plus, les trois caméras arrière seront probablement situées dans une seule découpe de caméra, par opposition à l’arrangement précédent à deux découpes.

Les rumeurs indiquent que la nouvelle série Pixel aura des dimensions différentes des téléphones Pixel actuels. Le modèle de base devrait être plus petit cette année par rapport au Pixel 7 de l’année dernière. Cependant, il y a eu des fuites contradictoires concernant le modèle Pro, mais cela a maintenant été résolu. Tant OnLeaks que le consultant en chaîne d’approvisionnement d’affichage, Ross Young, confirment que le modèle Pro conservera la même taille d’écran.

La principale différence en termes de design est que le Pixel 8 Pro aura un écran plat, ce qui est une nouveauté par rapport à l’écran incurvé.

La dernière fuite, au moment de la rédaction de cet article, est la vidéo promotionnelle du Pixel 8 qui présente le Pixel 8 Pro de couleur bleue, qui est superbe.

Caractéristiques du Google Pixel 8 (Pro)

Étant donné que le Pixel 8 sera une série de téléphones phares, on s’attend à ce qu’il dispose de spécifications de premier ordre. Voici les informations déjà disponibles.

Affichage

Comme indiqué dans la section sur le design, il est prévu que le Pixel 8 ait un écran plus petit et que le Pixel 8 Pro ait un écran plat plutôt qu’un écran incurvé. En ce qui concerne les chiffres exacts, le modèle de base aura un écran de 6,16 pouces avec la même résolution (2 400 x 1 080) que le Pixel 7. Mais il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit une augmentation par rapport à 90 Hz, et une luminosité maximale de 1 400 nits.

En revanche, le Pixel 8 Pro aura la même taille d’écran que le Pixel 7 Pro, soit 6,7 pouces, mais avec une résolution différente de 2 992 × 1 344 pixels. La version Pro pourrait bénéficier d’un taux de rafraîchissement variable amélioré, qui peut descendre jusqu’à 5 Hz. Et son écran peut atteindre une luminosité de 1 600 nits. Confirmé par Android Authority.

SoC et stockage

C’est là que la gamme Pixel déçoit. Oui, je parle de la puce Tensor de Google, qui peut être optimisée pour les téléphones Pixel sur le papier, mais qui ne correspond pas au processeur Snapdragon dans la vie réelle. Malheureusement, la série Pixel 8 est censée être livrée avec la puce Tensor G3.

On dit que le Tensor G3 est une puce améliorée, mais nous ne pourrons en trouver son véritable potentiel que lors des tests. Récemment, nous avons vu une comparaison de la durée de vie de la batterie où le Pixel 7 Pro avec une batterie d’environ 5000 mAh perd face au Galaxy Z Flip 5, qui n’a qu’une batterie de 3700 mAh. Et tout cela à cause de la puce Tensor.

Le modèle de base devrait être couplé avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Et le Pixel 8 Pro devrait être disponible avec 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go ou 512 Go de stockage.

Caméra

L’une des catégories les plus performantes de chaque téléphone Pixel. Les téléphones Pixel sont réputés pour leurs performances photo exceptionnelles, même avec des spécifications de caméra inférieures, ils peuvent produire des photos et des vidéos comparables à celles des appareils photo haut de gamme, grâce au traitement logiciel de Google.

On s’attend à ce que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro bénéficient d’améliorations de la caméra.

Le Pixel 8 devrait recevoir un capteur plus grand pour sa caméra principale, qui remplacera le capteur GN1 par le capteur GN2. Cette amélioration permettra d’obtenir de meilleures photos en basse lumière et une vitesse d’obturation plus rapide pour réduire le flou. La caméra grand-angle est légèrement plus grande, ce qui améliorera également les performances de la caméra grand-angle.

Le Pixel 8 Pro devrait bénéficier de plus d’améliorations. Cela inclut un appareil photo ultra grand-angle Sony IMX787 de 64 MP, qui remplace un appareil photo IMX386 de 12 MP. Les prises de vue en ultra grand-angle seront donc de meilleure qualité. La caméra principale bénéficiera également de certaines améliorations avec un capteur GN2 amélioré.

Pixel 8 Pixel 8 Pro 50 MP GN2 + 12 MP Ultrawide Sony IMX386 50 MP GN2 + 64 MP Ultrawide Sony IMX787 + 48 MP GM5 Telephoto 11 MP frontal 11 MP frontal

La caméra frontale devrait être identique à celle de la série Pixel de l’année dernière.

Source

Batterie

En ce qui concerne la puissance, Google a doté ses téléphones Pixel de batteries plus grandes. Mais Google doit travailler sur l’optimisation. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro vont connaître des améliorations en termes de puissance.

Le Pixel 8 sera livré avec une batterie de 4 485 mAh avec une vitesse de charge filaire de 24 W et une vitesse de charge sans fil de 20 W.

Et le Pixel 8 Pro est censé être livré avec une batterie de 4 950 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 27 W et une charge sans fil de 23 W.

Source : Android Authority

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités des Pixel 8 Series ?

Ici, nous parlerons des nouvelles fonctionnalités de la série Pixel 8. Il s’agit de fonctionnalités exclusives. Rien à dire sur les fonctionnalités déjà disponibles sur la série Pixel 7, car elles seront déjà présentes dans la nouvelle série.

Capteur de température

Comme mentionné dans la section sur le design, il y aura un capteur de température sous le flash LED dans l’île de caméras arrière.

Il y a quelques mois, une fuite vidéo montrait le fonctionnement du capteur de température. Et le processus sera assez simple.

Audio Magic Eraser

Il y a quelques jours, une fuite promotionnelle du Pixel 8 révélait également de nouvelles fonctionnalités à venir. Et cette fonctionnalité pourrait faire partie du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Le Tensor G3 de Google pourrait être nécessaire pour cette fonctionnalité, sinon elle pourrait également être disponible sur d’autres appareils Pixel.

Elle peut réduire les bruits, les voix des personnes et la musique en arrière-plan d’une vidéo. Il est possible de définir la quantité de bruit que l’on souhaite supprimer. Cette fonctionnalité est assez similaire à l’effaceur magique lancé avec la série Pixel 6.

Combien coûtera le Pixel 8 ?

Google a maintenu les prix de ses appareils phares inchangés au cours des deux dernières années. Les Pixel 6 et Pixel 7 ont été lancés au prix de 599 dollars, tandis que les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro ont été lancés à 899 dollars. Actuellement, ces deux appareils sont disponibles avec de grosses réductions, car ce sont désormais des appareils anciens.

Lié : Une nouvelle fuite sur le Google Pixel 8 prévient d’une augmentation de prix

Mais il semble que Google augmentera les prix de base des deux modèles cette année. Selon les rumeurs, le Pixel 8 pourrait être proposé à partir de 649 dollars et le Pixel 8 Pro pourrait débuter à 999 dollars ou même plus.

Voilà les informations disponibles sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Nous mettrons à jour toutes les fuites et les rendus qui apparaîtront dans les prochains jours.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :