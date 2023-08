Apple baisse le prix de l’iPhone 14 Pro : emmenez-le avec vous pour 245 euros de moins

Ce smartphone Apple ne manquera de rien, c’est un choix sûr et avec une remise.

Les caméras de l’iPhone 14 Pro.

L’une des plus grandes bêtes que le monde de la téléphonie ait jamais vues atteint son prix le plus bas sur Amazon, c’est votre grande opportunité. L’iPhone 14 Pro est à portée de main avec 245 euros de réduction sur sa version 128 Go, ce n’est pas rien. Bien sûr, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous l’aurez à votre porte sans attente ni frais supplémentaires.

Le smartphone californien est toujours vendu 1 321 euros sur le site officiel d’Apple et compte tenu du fait qu’il ne baissera pas de prix, il est clair qu’Amazon est votre seule alternative. Nous vous expliquerons pourquoi le téléphone Apple reste un achat recommandé à l’été 2023.

iPhone 14 Pro (128 Go)

Tout ce que vous obtenez avec le dernier iPhone

Apple A16 Bionic

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED de 6,1″ QHD et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 3 200 mAh

NFC et 5G

L’écran de l’iPhone 14 Pro ne vous laissera pas indifférent, il est de très grande qualité et vous permettra de profiter pleinement de vos contenus préférés. Il dispose d’une diagonale de 6,1 pouces, d’une résolution Full HD+ et de la technologie XDR d’Apple. De plus, il fonctionne avec une grande fluidité grâce aux 120 Hz de rafraîchissement de ProMotion. Chaque toucher sur ce panneau est incroyablement agréable.

Avec le smartphone Apple, vous n’avez à vous soucier de rien, il offre une expérience utilisateur incomparable et des performances exceptionnelles. iOS et le processeur A16 Bionic créé par Apple forment une combinaison stratosphérique qui marquera un tournant dans votre quotidien, je vous l’assure. D’autre part, ces 128 Go de stockage me semblent plus que convenables.

Au dos mat lisse de l’iPhone 14 Pro, 3 caméras parmi les meilleures du marché. Vous profiterez au maximum de son appareil photo principal de 48 mégapixels, de son grand angle de 12 mégapixels et de son téléobjectif, qui répète avec 12 mégapixels. Peu importe les conditions ou le scénario, chaque prise de vue sera une réussite assurée.

iPhone 14 Pro (128 Go)

À quelques semaines de la présentation du nouvel iPhone 15 Pro, je continue à recommander l’ancien modèle, et je n’ai aucune crainte. Compte tenu de la difficulté à trouver une remise sur ces smartphones et de la hausse des prix à venir, l’iPhone 14 Pro reste un excellent achat. Il vous accompagnera pendant longtemps, en maintenant un niveau de performance élevé.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :