Les Samsung Galaxy S24 pourraient-ils copier cette fonctionnalité des iPhone ?

Llama, crie, si tu as besoin de moi.

La gamme hypothétique S24 de Samsung pourrait inclure les appels d’urgence par satellite

Samsung ne cesse d’étudier de nouvelles fonctionnalités et des alternatives à implémenter dans ses futurs téléphones phares. Après les très réussis Samsung Galaxy S23, la société sud-coréenne travaille déjà sur la gamme S24 qui arriverait début 2024, et la possibilité d’ajouter les appels d’urgence par satellite, l’un des grands atouts des derniers iPhone, est sérieusement envisagée.

Des appels qui sauvent des vies

Cette fonctionnalité potentielle pour 2024 a été dévoilée par un haut responsable de la technologie sud-coréenne**, comme l’explique Androidtrends. « Bien que ce ne soit pas définitif, je sais qu’ils envisagent de mettre en place cette technologie l’année prochaine. Ils attendent le cadre législatif sur la communication par satellite pour la mettre en œuvre l’année prochaine ».

Si la communication par satellite était intégrée à la gamme S24, cela rendrait pratiquement toute autre nouveauté du téléphone insignifiante par rapport au fait que l’appareil pourrait être le moyen de survie dans une situation extrême. De plus, cette fonctionnalité était déjà supposée être incluse dans la gamme S23, il n’est donc pas déraisonnable que cette fonctionnalité arrive définitivement sur les Samsung Galaxy S24.

Cette fonctionnalité serait toujours accueillie favorablement par les utilisateurs, car de nombreux cas de personnes sauvées grâce à cette fonctionnalité de l’iPhone sont signalés. En effet, en plus d’être un outil utile pour notre quotidien, notre smartphone peut également être une garantie de survie en cas de situation difficile.

Les smartphones et la sécurité

Ce n’est pas la seule fonctionnalité du marché qui peut assurer la sécurité physique des utilisateurs. En effet, en plus de la connectivité par satellite, l’iPhone dispose également d’un détecteur d’accidents, qui a même réussi à sauver la vie d’un homme tombé d’une falaise. Les diverses fonctionnalités d’un téléphone sont généralement importantes, mais si en plus votre téléphone peut vous sauver la vie, nous parlons d’une fonction plus que vitale.

Une bonne nouvelle pour l’industrie téléphonique serait que ce type de fonctionnalités ne se limite pas aux téléphones les plus haut de gamme, mais il est également une question de temps avant que ce type de fonctionnalités ne se répande lentement dans différents segments du marché. Cependant, il serait bon que ces technologies soient bien affinées pour éviter les fausses alarmes, comme celles auxquelles Apple est souvent confrontée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :