Les coûts de streaming TV désormais plus élevés que le câble, alors que le « crash » frappe enfin.

Les coûts de la télévision en streaming sont maintenant plus élevés que les forfaits câblés, selon une nouvelle analyse. Cela fait suite aux avertissements d’un « crash » à venir – un jour qui est maintenant arrivé.

Le rapport comuniqué qu’avec les augmentations de prix d’Apple TV+, HBO Max, Disney, Hulu et autres, le coût total d’un panier de services populaires de télévision en streaming atteint désormais 87 $ par mois …

Coûts de la télévision en streaming

La télévision en streaming promettait aux clients une plus grande flexibilité à moindre coût – et pendant longtemps, elle a tenu cette promesse. Des millions de clients ont fermé leurs comptes de télévision par câble au profit du streaming, grâce à la facilité de le faire sur les téléviseurs intelligents et en utilisant des décodeurs TV comme Apple TV.

Cependant, les dirigeants des médias ont admis que les prix facturés par les services de streaming étaient insoutenables et qu’un « crash » s’ensuivrait – où les entreprises seraient contraintes d’augmenter les prix ou de mettre la clé sous la porte.

Ce jour se rapproche de plus en plus, alors que les prix du streaming augmentent régulièrement avec le temps.

Le crash du streaming vient de se produire

Il y a à peine un an, un ensemble populaire de services de streaming coûtait au total 73 $ par mois – contre 83 $ pour un forfait câblé équivalent. Mais la dernière vague de hausses des prix du streaming a fait grimper ce coût à 87 $, selon une analyse du Financial Times, le rendant plus cher que le câble.

Apple TV+ a été l’un des premiers services à subir une hausse de prix, en octobre de l’année dernière, passant de 4,99 $ à 6,99 $ – soit une augmentation de 40%.

Disney a suivi en décembre avec une augmentation de 25 %, passant de 7,99 $ à 10,99 $ pour Disney+ Basic. Le prix a été à nouveau augmenté le mois dernier, pour atteindre 13,99 $. Cela représente une augmentation totale de 75% en moins d’un an !

Les prix de Hulu ont été augmentés en même temps, le niveau sans publicité passant de 14,99 $ à 17,99 $.

Warner Bros. a fait passer le prix de HBO Max de 15 à 16 $ en janvier, et Netflix a supprimé le niveau Netflix Basic de sa gamme le mois dernier pour les nouveaux abonnés ou les abonnés qui changent, ce qui a plus que doublé le coût effectif.

Des entreprises comme Netflix et Disney luttent également contre le partage de mots de passe, ce qui augmente encore les coûts pour certaines familles.

Les entreprises de streaming se battent pour leur survie

Le FT indique que les augmentations étaient inévitables, car les entreprises de streaming subissaient de lourdes pertes dans leur volonté de persuader les personnes de passer du câble.

Mais en privé, les dirigeants des médias ont averti d’un « car crash » imminent alors qu’ils dépensaient des dizaines de milliards de dollars pour des émissions de télévision et des films […] Alors que les taux d’intérêt ont augmenté au cours de l’année écoulée et demie, le crash est arrivé. Les actions des médias ont subi une correction brutale alors que Wall Street perdait patience face aux pertes massives du streaming.

Cela a entraîné une baisse de plus de moitié de la valeur des actions de Warner Bros. et Disney.

Les entreprises de streaming mettront en avant des niveaux ad-financés moins chers, mais bien sûr, l’élimination des pauses publicitaires faisait partie de l’attrait initial. Elles pourraient également avoir plus de difficulté à fidéliser les abonnés alors que la grève des scénaristes d’Hollywood entraîne une baisse de nouveaux contenus.

Quel est votre avis sur les hausses de prix ? Cela vous pousse-t-il à réévaluer vos abonnements de streaming ?

Image : Bastian Riccardi/Unsplash

