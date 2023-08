Le Samsung Galaxy S22 bénéficie d’une réduction de plus de 360 euros sur son prix sur Amazon

Cet appareil de Samsung offre d’excellentes performances et est désormais proposé à un prix presque imbattable.

Le Samsung Galaxy S22 bénéficie d’une réduction de plus de 365 euros

Actuellement, il y a tellement de téléphones sur le marché qu’il est parfois très difficile de trouver un appareil qui nous incite à sortir notre portefeuille pour l’acheter. En réalité, Samsung a plusieurs appareils qui se distinguent par leur puissance, et certains d’entre eux sont également proposés à des prix plus abordables, comme c’est le cas du Samsung Galaxy S22, qui bénéficie actuellement d’une énorme réduction sur son prix habituel sur Amazon.

Alors que sur son site officiel, vous pouvez trouver ce Galaxy S22 au prix de 909 euros, vous pouvez également bénéficier d’une réduction sur son prix, qui le fait passer à 649 euros ; sur Amazon, ils indiquent que sa valeur habituelle est de 920 euros. Bien sûr, ces 920 euros ont considérablement baissé dans ledit store et maintenant leurs acheteurs les plus rapides pourront l’obtenir pour un peu plus de 550 euros, et cela grâce à sa réduction de 40%.

Samsung Galaxy S22

Le prix du Samsung Galaxy S22 chute rapidement sur Amazon

Nous savons déjà que le prix habituel du Galaxy S22 dans ledit commerce est de 920 euros et que sa réduction est de 40%, ce qui fait que le prix de ce smartphone de Samsung sur Amazon est de 554,63 euros, ce qui représente une économie de 365,37 euros sur un possible achat. De plus, si vous souhaitez profiter de cette offre et acheter ce téléphone, sachez que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite.

Parmi les caractéristiques de ce Samsung Galaxy S22, nous trouvons un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD (2.340 x 1.080 px), ainsi qu’une luminosité de 1.500 nits et un taux de rafraîchissement variable entre 48 et 120 Hz, selon la situation. De plus, nous devons mentionner que son système d’exploitation est One UI 4.1, qui est basé sur Android 12, tandis qu’à l’intérieur, nous pouvons profiter d’un processeur Samsung Exynos 2200 avec 8 cœurs et d’une carte graphique AMD RDNA 2.

En ce qui concerne cet appareil, nous devons également mentionner qu’il s’agit du modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cet appareil dispose d’un ensemble de caméras arrière comprenant un capteur principal de 50 MP, un objectif grand-angle de 12 MP et une lentille téléobjectif de 10 MP, tandis que sa caméra frontale est de 10 MP. D’autres détails que nous devons mentionner sont sa protection IP68, qui le rend résistant à l’eau, ses haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique et un déverrouillage facial 2D pour une sécurité accrue.

Samsung Galaxy S22

Avant de terminer, parlons de sa batterie et de sa connectivité. Pour commencer, sa batterie est de 3.700 mAh et prend en charge une charge rapide de 25 W via un câble, ainsi qu’une charge sans fil de 15 W. En ce qui concerne sa connectivité, nous pouvons trouver une connexion 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dual SIM et la technologie NFC pour les paiements mobiles. Cela dit, il suffit de rappeler que ce Samsung Galaxy S22 est actuellement disponible sur Amazon au prix de 554,63 euros.

