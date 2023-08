Redmi K60 Ultra : le Redmi le plus puissant de l’histoire avec un corps en céramique et Dimensity 9200+

Xiaomi a présenté en Chine son smartphone Redmi le plus puissant à ce jour.

Le Redmi K60 Ultra arrive sur le marché avec un design très différent des modèles précédents de la série.

Redmi a présenté au monde son smartphone le plus puissant à ce jour : le Redmi K60 Ultra. Cela s’est fait en Chine, lors de l’un des événements les plus importants de l’année pour la marque, où la société a également annoncé son nouveau smartphone pliable, la version la plus avancée du bracelet Xiaomi Smart Band 8, et une tablette de 14 pouces de diagonale.

Le Redmi K60 Ultra est la variante la plus avancée de la famille Redmi K60 présentée fin de l’année dernière, et intègre certaines des fonctionnalités les plus avancées jamais vues sur un smartphone haut de gamme. Découvrons tous ses détails.

Redmi K60 Ultra, toutes les informations

Le design du Redmi K60 Ultra n’est pas très différent de celui des modèles précédents de la série. Il dispose d’un dos brillant, fabriqué en verre ou en céramique selon la variante choisie, avec un module de caméras rectangulaire qui, dans ce cas, abrite trois capteurs différents.

La caméra principale utilise un capteur de 50 mégapixels de résolution Sony IMX800 avec stabilisation optique et électronique, capable de capturer de la vidéo en 8K. Elle est accompagnée d’un moteur d’accélération de développement propriétaire qui permet de prendre des photos beaucoup plus rapidement. La caméra secondaire est associée à une lentille ultra grand-angle, et nous trouvons également un capteur pour les prises de vue macro.

Le corps de l’appareil est protégé contre l’eau et la poussière avec une certification IP68. À l’avant, nous trouvons un grand écran AMOLED fabriqué par TCL, avec une résolution de 1,5k, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et capable d’atteindre une luminosité maximale de 2600 nits, en en faisant ainsi l’un des écrans les plus lumineux du marché.

Son processeur est le puissant MediaTek Dimensity 9200+, accompagné d’une puce graphique indépendante X7. Dans sa configuration la plus extrême, le Redmi K60 Ultra est livré avec 24 Go de RAM et un stockage interne de 1 To.

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 120 W, gérée par le co-processeur indépendant Surge P1 développé par Xiaomi lui-même.

Le système d’exploitation du Redmi K60 Ultra est MIUI 14, basé sur Android 13. Compte tenu de sa date de sortie, il devrait être l’un des premiers smartphones à recevoir la mise à jour vers Android 14 avec MIUI 15.

En dehors de tout cela, le Redmi K60 Ultra est doté de fonctionnalités utiles, notamment un système de géolocalisation de haute précision pris en charge par BeiDou, un double haut-parleur stéréo, un moteur de vibration sur l’axe X, une connectivité NFC et un émetteur infrarouge.

Prix du Redmi K60 Ultra et où l’acheter

Pour le moment, le Redmi K60 Ultra a été présenté en Chine, où il sera bientôt lancé exclusivement sur le marché.

Comme c’est généralement le cas avec les modèles de cette série, il n’est pas prévu qu’il arrive sur le marché français, mais il se peut qu’il soit commercialisé sous un autre nom, très probablement dans le catalogue de POCO.

La marque n’a pas encore confirmé le prix du Redmi K60 Ultra. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :