Xiaomi MIX Fold 3 : caméras LEICA et Snapdragon 8 Gen 2 dans le pliable le plus fin du marché.

Le Xiaomi MIX Fold 3 est le pliable le plus avancé de Xiaomi à ce jour, avec une construction haut de gamme, des caractéristiques haut de gamme et bien plus encore.

Le Xiaomi MIX Fold 3 est le smartphone pliable le plus fin du marché.

Le jour tant attendu par de nombreux fans de Xiaomi est enfin arrivé : la marque chinoise vient d’officialiser son nouveau smartphone pliable, le plus avancé à ce jour et prêt à faire face à de véritables prodiges tels que le Samsung Galaxy Z Flip5 récemment présenté par la société sud-coréenne. Le Xiaomi MIX Fold 3 est désormais une réalité, et nous en connaissons déjà tous les détails.

Il s’agit de la rénovation du MIX Fold 2 présenté l’année dernière, et il est vrai que cette nouvelle version présente plusieurs similitudes avec le modèle précédent. Nous allons passer en revue tous ses détails.

Xiaomi MIX Fold 3, toutes les informations

Le MIX Fold 3 est basé sur les mêmes principes que le précédent MIX Fold 2, se distinguant principalement par la finesse extrême de son corps, d’à peine plus de 5 millimètres lorsqu’il est déplié, et d’environ 11 millimètres lorsqu’il est plié.

Son corps est construit en aluminium et en verre et est disponible en plusieurs couleurs différentes, notamment en noir, en doré et en une variante dont la finition rappelle la fibre de carbone, non seulement visuellement, mais aussi en termes de solidité. Xiaomi a baptisé ce nouveau matériau Xiaomi Dragon Scale Fiber et utilise une combinaison de fibre de céramique et de fibre d’aramide pour offrir une durabilité jusqu’à 36 fois supérieure à celle du verre.

L’écran interne est l’un des plus avancés jamais vus sur un pliable à ce jour, avec une diagonale de 8,02 pouces, une technologie AMOLED LTPO avec une résolution 2K et soutenue par une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau, qui permet à l’appareil de rester complètement droit lorsqu’il est plié.

Xiaomi a souhaité améliorer la durabilité de l’écran de plusieurs façons. D’une part, une plaque de support d’écran en alliage d’acier et de titane est incluse, et de l’acier super résistant est utilisé pour façonner le mécanisme de la charnière. L’écran externe est également protégé, dans ce cas par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Le Xiaomi MIX Fold 3 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus avancé de la société à ce jour. Il est associé à 12 Go de RAM et à un stockage à partir de 256 Go**.

C’est dans le système de caméras que Xiaomi a mis le plus l’accent lors de la présentation de ce modèle. La société a doté son nouveau pliable d’un des systèmes de caméras les plus avancés du segment, dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX989, accompagné de deux capteurs téléobjectifs, l’un avec un zoom optique jusqu’à 3,2x similaire à celui que nous avons déjà vu sur le Xiaomi 13 Pro, et l’autre avec un zoom optique jusqu’à 5x grâce à une lentille périscopique. Le quatrième capteur est associé à une lentille grand-angle ultra.

À cela s’ajoute une batterie d’une capacité de 4800 mAh avec prise en charge de la charge rapide 67 W. Comme d’habitude avec les téléphones de la société, le Xiaomi MIX Fold 3 inclut le chargeur dans sa boîte.

Prix du Xiaomi MIX Fold 3 et disponibilité

Le Xiaomi MIX Fold 3 a été présenté lors du grand événement matériel estival de Xiaomi, qui s’est tenu en Chine. Son lancement aura lieu dans le pays d’origine de la marque, et on ne sait pas encore si ce modèle sera disponible sur le marché mondial. Si l’on tient compte de ce qui s’est passé avec les versions précédentes, cela semble peu probable.

Quant à son prix, aucune donnée n’a encore été communiquée. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouveautés.

