Cette bête Xiaomi possède la 5G, un processeur brutal et une réduction de 208 euros.

Le smartphone chinois arrive avec une fiche complète de caractéristiques et une énorme réduction.

Les caméras du Xiaomi 12T 5G.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir l’un des Xiaomi que j’ai le plus recommandé, un téléphone portable complet et puissant qui ne vous laissera rien manquer. Le Xiaomi 12T 5G a une impressionnante réduction de 208 euros dans sa version la plus complète, avec une mémoire RAM de 8 Go et un stockage de 256 Go assez appréciable.

Un design élégant, un écran spectaculaire, de bonnes caméras et un processeur puissant. Le smartphone chinois arrive avec une fiche de caractéristiques haut de gamme, vous pouvez lui faire confiance. Gardez à l’esprit qu’il est sorti à un prix de vente de 649 euros et qu’il coûte encore plus de 500 euros dans la boutique officielle de Xiaomi, avec Amazon vous l’obtenez au meilleur prix.

Xiaomi 12T (256 Go)

Ce Xiaomi a tout

MediaTek Dimensity 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 120W

NFC et 5G

Sous le châssis du terminal chinois se trouve l’une des meilleures puces fabriquées par MediaTek. Le Dimensity 8100 Max vous permettra de faire fonctionner en douceur n’importe quel jeu ou application que vous pouvez imaginer, c’est une véritable assurance vie. Comme nous l’avons indiqué, vous obtenez le modèle le plus complet de tous, avec 256 Go de stockage.

L’avant de notre protagoniste ne passe pas inaperçu, il abrite un écran AMOLED de 6,67 pouces qui est magnifique. De plus, il se déplace avec beaucoup de fluidité grâce à ses 120 Hz de taux de rafraîchissement. Vous serez accro dès le premier instant, vous ne pourrez plus revenir à un écran médiocre après avoir essayé ce Xiaomi 12T.

À l’arrière élégant et lisse du terminal chinois, vous trouverez 3 caméras que vous pourrez exploiter dans tous les types de scénarios. Nous avons une caméra principale de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels qui vous permettra de vous rapprocher au maximum de vos sujets. Avec elles, il sera très facile de libérer l’artiste qui sommeille en vous.

C’est simple, vous avez l’opportunité d’obtenir un Xiaomi complet et puissant avec une grande réduction. Il ne déçoit dans aucun de ses domaines et est capable de vous offrir une bonne expérience utilisateur. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, les prix d’Amazon peuvent varier à tout moment.

