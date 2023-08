Désormais, vous pouvez regarder LaLiga depuis Tivify pour 9,99€ par mois.

Tivify Premium XL vous permet de regarder toute LaLiga Hypermotion, mais ajoute également d’autres chaînes de cinéma, de séries et de diffusions internationales.

Tivify Premium XL est l’un des plans les plus complets de la plateforme

Si vous êtes fan de football, vous pouvez désormais regarder LaLiga Hypermotion depuis Tivify pour 9,99 € par mois. La plateforme de télévision a intégré la deuxième division dans son forfait Premium XL. De plus, celui-ci ajoute d’autres chaînes de cinéma et de séries, telles que Calle 13, AXN Movies ou SYFY. Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau plan de Tivify.

Toute la deuxième division espagnole

La saison 2023/2024 du football français vient de commencer. La deuxième division attire de plus en plus d’attention, c’est pourquoi de plus en plus d’opérateurs, comme Finetwork, et de services de streaming l’ajoutent à leur catalogue. Le dernier en date est Tivify, une plateforme de télévision qui nous permet de regarder plusieurs chaînes en direct et qui propose différents forfaits.

Le plan qui propose toute LaLiga Hypermotion est Tivify Premium XL, qui dispose de 3 chaînes pour diffuser chaque match de la deuxième division. Les chaînes LaLiga TV Hypermotion 1, 2 et 3 seront accessibles à partir des canaux 81, 82 et 83. Tous les matchs, de la 1ère à la 42ème journée, y compris les séries éliminatoires de promotion, y seront diffusés.

Le prix de ce forfait est de 9,99 € par mois. Il est payé à l’avance chaque mois, mais avant de le faire, vous pouvez obtenir un essai mensuel gratuit pour voir si cela vaut la peine de s’abonner. Quoi qu’il en soit, quelle que soit votre décision, il n’y a pas d’engagement. Vous pouvez résilier quand vous le souhaitez.

Films, séries et chaînes internationales, en plus du football

Par ailleurs, en dehors du football français, que propose Tivify Premium XL ? Il propose plus de 170 chaînes couvrant différents thèmes. Vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, des vidéoclips, et même des chaînes pour adultes. Il est également possible de regarder toutes les chaînes disponibles sur la TNT, y compris les chaînes régionales et autonomes, comme ETB, Canal Sur ou Televisión Canaria. Vous pourrez également regarder les chaînes étrangères, comme la BBC ou RT France.

Cependant, Tivify Premium XL se distingue également des autres plans de la plateforme en proposant les 11 chaînes suivantes :

AXN

AXN Movies

Warner TV

TCM

Calle 13

SYFY

CNN

Mezzo

Mezzo Live

Private

Hustler

Il vous permet d’accéder à n’importe quel contenu diffusé au cours des 7 derniers jours, d’enregistrer jusqu’à 350 heures de programmation – qui seront stockées dans le cloud – et de lier jusqu’à 5 appareils. Vous pouvez regarder son contenu sur 2 appareils différents en même temps. Il est vrai qu’il n’offre pas autant de choix que Movistar Plus+, qui est très bon marché si vous avez 18 ans, mais si votre équipe joue en deuxième division et que vous voulez la regarder en permanence, c’est une excellente option.

