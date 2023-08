Microsoft Edge va commencer à enregistrer des captures d’écran de toutes les pages web que vous visitez (à moins que vous ne l’en empêchiez)

Microsoft Edge 117, version toujours en phase de test, intègre une fonctionnalité qui permettra de sauvegarder des captures d’écran de tous les sites que nous visitons. Et il est difficile de comprendre pourquoi cette décision a été prise.

Edge 117 permet au navigateur de sauvegarder des captures d’écran des sites visités par l’utilisateur.

Comme nous l’imagions, Edge est l’alternative de Microsoft à Google Chrome. Ce navigateur a commencé comme une alternative indépendante remplaçant Internet Explorer, mais finalement, Redmond a cédé et a adopté Chromium (la version open source de Chrome) comme base pour construire son alternative.

Jusqu’à récemment, Edge était un joueur peu significatif sur la scène des navigateurs, mais cela a commencé à changer avec l’adoption de ChatGPT par Bing et l’exclusivité d’utilisation du moteur de recherche avec l’IA intégrée dans le navigateur Microsoft. Il vaut la peine de rappeler que Microsoft Edge est également disponible sur Android.

Edge est particulièrement mentionné dans une publication de Gizmochina. On y découvre que le navigateur Microsoft commencera à sauvegarder des captures d’écran de tous les sites web que nous visitons… à moins que nous ne lui disions de ne pas le faire.

Pourquoi Microsoft voudrait-il faire cela ?

C’est la grande question et selon le géant du logiciel, il s’agit d’une amélioration de la qualité de vie. Dans Microsoft Edge 117, la version actuellement disponible sur les canaux Canary et Dev, de nombreuses fonctionnalités utiles sont ajoutées, dont celle que nous venons de mentionner et que nous avons du mal à comprendre.

Dans les paramètres du navigateur, nous trouvons une fonctionnalité appelée « Enregistrer les captures d’écran des sites pour l’historique », dont la description est la suivante :

Nous prendrons des captures d’écran des sites web que vous visitez et les enregistrerons, de sorte que vous puissiez y revenir plus facilement depuis votre historique.

À première vue, cela semble assez utile. Pouvoir voir un aperçu d’un site web que vous avez visité dans le passé pour y revenir avec un rappel visuel si, par exemple, vous oubliez son adresse, semble assez prometteur.

Le problème se pose lorsque l’on pense aux possibles implications en termes de confidentialité. Pas seulement dans ce à quoi vous pensez probablement en lisant ces lignes, mais parce que si le navigateur prend des captures d’écran de tous les sites web sans demander la confirmation de l’utilisateur, des informations sensibles ou privées pourraient être exposées.

Il est clair que le consentement de l’utilisateur devrait être demandé lorsque le navigateur s’apprête à enregistrer une capture d’écran. Microsoft n’a pas non plus expliqué comment il garantira la confidentialité de l’utilisateur avec cette fonctionnalité.

La fonctionnalité est désactivée par défaut dans cette version de test. Compte tenu des préoccupations en matière de confidentialité que cela soulève, si vous téléchargez Edge 117 à partir des canaux Canary ou Dev, nous ne vous recommandons pas de l’activer.

