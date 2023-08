Les dernières nouveautés arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

Nous vous présentons toutes les nouveautés récemment arrivées dans la version bêta de WhatsApp pour iOS et Android.

Toutes les nouveautés arrivées sur WhatsApp

Bien qu’on ait toujours eu l’idée que WhatsApp était un peu en retard en termes de fonctionnalités par rapport à son plus grand concurrent, Telegram, il est vrai que ces dernières semaines apportent de grandes nouveautés comme la protection des discussions par mot de passe ou une nouvelle interface pour les utilisateurs d’iPhone.

De plus, la plateforme de messagerie instantanée a récemment ajouté la possibilité d’utiliser plusieurs comptes sur le même téléphone ou la prise en charge des Passkeys pour se connecter aux dernières versions bêta. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses nouveautés qui méritent d’être mentionnées et que nous vous récapitulons ci-dessous.

Les meilleures nouveautés de WhatsApp arrivées dans la version bêta d’Android

Voici les nouveautés les plus intéressantes arrivées dans la version bêta de WhatsApp pour Android :

Avec la version WhatsApp beta 2.23.16.18 pour Android, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée permettant à l’administrateur de voir les messages signalés par les membres d’un groupe et de choisir de supprimer ce message, ainsi que de prendre d’autres mesures. Avec la version WhatsApp beta 2.23.16.19 pour Android, les discussions vocales ont été ajoutées. Grâce à cela, une nouvelle icône de forme d’onde vocale sera visible dans une discussion de groupe si la fonction est activée et compatible avec le groupe. Avec la version WhatsApp beta 2.23.17.2 pour Android, certains utilisateurs peuvent voir des exemples de communautés, ainsi que des conseils pour en créer une. Grâce à la version de WhatsApp beta 2.23.17.2 pour Android, certains utilisateurs peuvent planifier des appels de groupe.

Les meilleures nouveautés de WhatsApp arrivées dans la version bêta d’iOS

Voici les nouveautés les plus intéressantes arrivées dans la version bêta de WhatsApp pour iOS :

Avec la version WhatsApp beta pour iOS 23.16.72, des changements ont été apportés à l’interface tels que de nouveaux menus contextuels, un nouveau sélecteur pour les stickers ou la possibilité de modifier les messages contenant des médias. Avec la version WhatsApp beta pour iOS 23.16.1.73, certains utilisateurs peuvent expérimenter de nouvelles fonctionnalités de sécurité après avoir reçu un message d’un inconnu. Dans la version de WhatsApp beta pour iOS 23.16.1.75, une nouvelle interface a été remarquée pour les informations sur une communauté.

Et voici les nouveautés les plus intéressantes aperçues dans la version bêta de WhatsApp pour iOS et Android ces derniers jours. Des nouveautés qui arriveront bientôt officiellement pour tous et dont nous vous informerons dès que cela se produira.

