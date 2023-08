WhatsApp Web devient plus sécurisé avec sa dernière nouveauté : enfin, vous pouvez verrouiller vos discussions avec un mot de passe.

Si vous utilisez WhatsApp Web, vous pouvez désormais verrouiller vos chats avec un mot de passe pour empêcher les autres personnes de voir leur contenu.

WhatsApp Web est la version de l’application de messagerie pour ordinateurs et tablettes

Le verrouillage des chats est arrivé dans la version mobile de WhatsApp il y a déjà quelques mois, offrant aux utilisateurs la possibilité d’ajouter une couche supplémentaire de sécurité à l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde. Cependant, ceux qui utilisent principalement WhatsApp Web pour discuter sur leur ordinateur ne bénéficiaient pas de l’une des meilleures nouveautés de l’application depuis longtemps.

Heureusement, cela est sur le point de changer. Comme nous l’avons appris grâce à WABetaInfo, la dernière version de WhatsApp Web inclut désormais la possibilité de verrouiller les chats avec un mot de passe.

Il est désormais possible de verrouiller vos chats avec un mot de passe sur WhatsApp Web

La dernière version de WhatsApp Web disponible, correspondant à la version 2.2333.11 distribuée via la branche bêta, inclut désormais l’option de verrouiller l’accès à l’écran des chats avec un mot de passe. Nous savions que cette fonction était en développement depuis un certain temps, mais ce n’est que maintenant qu’elle est disponible pour les utilisateurs.

Il fonctionne de manière similaire à la version mobile: en activant le verrouillage des chats et en définissant un mot de passe, WhatsApp demandera la clé chaque fois que vous souhaitez accéder à l’écran des chats, et il sera nécessaire de l’entrer pour déverrouiller l’application. En cas d’oubli du mot de passe, il sera nécessaire de se déconnecter et de reconnecter l’appareil via le téléphone associé au compte.

Si vous utilisez WhatsApp Web et que vous ne pouvez pas encore activer la fonction de verrouillage via la section confidentialité des paramètres de l’application, il est probable que vous deviez attendre la mise à jour de l’application. Dans les prochains jours, il devrait être disponible pour tous les utilisateurs.

