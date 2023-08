C’est le téléphone Xiaomi avec la plus grande batterie, et il ne coûte que 75 euros pendant quelques jours

Xiaomi diminue de moitié le prix de son téléphone avec la plus grande batterie, une option idéale si vous recherchez un terminal bon marché pour une utilisation basique.

Ce téléphone Xiaomi en promotion est disponible dans des couleurs aussi attrayantes que le vert corail.

Les offres de la boutique officielle de Xiaomi ne font pas de pause, même pendant la semaine la plus festive de l’année en France. Parmi les « Daily Picks » de ces jours-ci, nous trouvons un terminal idéal si vous recherchez un smartphone bon marché pour une utilisation basique. Nous parlons du POCO C40, qui est le téléphone Xiaomi avec la plus grande batterie de 6 000 mAh de capacité. Son prix de vente recommandé est de 149,99 euros, mais en ce moment vous pouvez l’acheter pour seulement 75 euros sur le site de Xiaomi pendant les 14 et 15 août.

Grâce à cette offre du fabricant, vous pouvez donc vous procurer le POCO C40 à moitié prix. En plus de bénéficier de la réduction proposée par la boutique, vous devez appliquer le bon de réduction de 5 euros disponible pour les nouveaux utilisateurs. C’est très simple, il vous suffit de cliquer sur « Coupon : 10,00 € de réduction » et ensuite sur « Obtenir maintenant ». La livraison est gratuite et ne prend que quelques jours, vous n’aurez pas à attendre pour commencer à utiliser le POCO C40.

Le téléphone Xiaomi est également en promotion sur PcComponentes, où vous pouvez l’acheter pour seulement 79,99 euros. Il est plus cher sur Amazon et MediaMarkt, où il dépasse même les 100 euros, ce qui n’est pas aussi avantageux. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le POCO C40 est une bonne option si vous recherchez un téléphone bon, beau et bon marché, nous vous expliquons pourquoi.

Achetez le POCO C40 pour seulement 75 euros

Le grand atout de ce POCO C40 est sa batterie de 6 000 mAh, celle-là même qui en réalité le téléphone avec la plus grande batterie de tout le catalogue de la marque. Grâce à ces 6 000 mAh de capacité, ce téléphone peut vous offrir 2 à 3 jours d’autonomie avec une utilisation légère, vous pourrez oublier de devoir charger votre téléphone chaque jour. Soit dit en passant, le chargeur est inclus dans la boîte, il a une puissance de 10 W.

L’utilisation de ce POCO C40 surprend également par la bonne performance de son processeur JLQ HR510. Bien qu’il ne soit pas très connu, ce processeur peut facilement exécuter les applications les plus courantes, telles que Google Maps, Instagram, WhatsApp ou Google Chrome. Ce téléphone est capable de vous offrir une expérience correcte lors d’une utilisation basique, ce qui en réalité un excellent achat pour les personnes âgées et les enfants qui veulent commencer à utiliser un smartphone.

Le modèle qui bénéficie de la réduction a 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Vous ne manquerez pas d’espace pour installer des applications et pour sauvegarder vos photos, car la mémoire interne peut être étendue jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Au fait, le système d’exploitation est Android et il y a un port de 3,5 millimètres parmi les spécifications, ce qui indique que vous pourrez connecter vos écouteurs filaires.

En ce qui concerne l’écran avant, il est presque entièrement occupé par un grand écran LCD de 6,71 pouces avec une résolution HD+. En pratique, vous pourrez profiter d’images de qualité correcte, vous n’aurez aucun problème pour les visualiser. Pour trouver le lecteur d’empreintes digitales, nous devons retourner le téléphone, car il est situé à l’arrière.

➡️ Voir l’offre POCO C40

Bien sûr, avec ce POCO C40, vous pouvez également prendre des photos et des vidéos. À l’arrière, il est équipé d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra secondaire de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 5 mégapixels. Vous pouvez également l’utiliser pour déverrouiller le système par reconnaissance faciale.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En résumé, le POCO C40 a tout ce dont l’utilisateur a besoin pour une utilisation basique, c’est un bon choix pour vous ou pour offrir à un être cher. Seulement pendant ce lundi et mardi, vous pouvez l’acheter pour seulement 75 euros dans la boutique officielle de Xiaomi, après quoi il reviendra à son prix d’origine.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :